Så håller Elizabeth sina smycken bländande

Angela Kelly skötte under lång tid om Storbritanniens drottning Elizabeths garderob och smycken. Nu har hon skrivit en bok om sina erfarenheter: ”The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”, rapporterar Bazaar.

Bokens innehåll beskrivs som en unik inblick i den dolda värld som utgörs av stylingen kring monarken.

Knepet som kan göra susen om ginet inte funkar

Ett praktiskt knep som Angela Kelly bjuder på handlar om att ge smyckena en skinande yta.

”Gin och vatten är praktiskt för att ge de kungliga diamanterna den extra gnistan”, skriver hon i boken.

En knep som kan vara extra användbart då drottningens favoritdrink i glaset är just gin, enligt vad Darren McGrady, som tidigare varit personlig kock åt drottningen, berättat för Hello Magazine.

Om det fortfarande behövs efter gin-behandlingen så kan en gnutta diskmedel på diamanterna även göra susen, enligt Angela Kelly.

Drottningens imponerande smyckesamling

Och det saknas inte objekt att finslipa poleringskonsten på.

Storbritanniens drottning Elizabeth II har en smyckesamling som få kan mäta sig med. ”Farmors chips” kallas den brosch med två gigantiska diamanter, på sammanlagt 158 karat, som hon brukar bära. En annan av samlingens dyrbarheter är det brasilianska juvelsetet som kallas ”Aquamarine”, som består av halsband och örhängen som hon fick av den brasilianska presidenten 1953. Hon fick senare en tiara som matchade setet.