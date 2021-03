Priset för intervjun: Minst 60 miljoner

Intervjun som går under namnet ”Oprah With Meghan And Harry – A Primetime Special” leds precis som namnet antyder, av den amerikanska tv-legendaren Oprah Winfrey – och det är även hennes tv-bolag Harpo Productions som producerat programmet.

För att täcka upp kostnaderna har CBS tagit ut svängarna i försäljningen av reklamannonser under sändningen. Enligt WSJ kostar 30 sekunders tv-reklam drygt 2,7 miljoner kronor.

Många lär dock titta, då intervjun fått mycket uppmärksamhet inför sändning. Bland annat tack vare en trailer där Meghan meddelat att hon inte kommer dra sig för att kritisera kungahuset.

– Jag är redo att prata, säger hon i trailern.

LÄS MER: Kate och William sorgsna över Meghans och Harrys beslut

LÄS MER: Nattens intervju skrämmer drottningen in i märgen