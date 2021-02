På söndagskvällen blev kronprinsessan Victoria en av vinnarna vid årets ”Gaygala”. Eftersom själva galan i år var inställd på grund av pandemin skrev Victoria ett tackbrev där hon bland annat förklarade att utmärkelsen betyder mycket för henne. Hon tackade även för alla hälsningar hon fick i samband med invigningen av Stockholm Pride i somras.

”Det senaste året har varit en utmaning på olika sätt. På många håll i världen har arbetet för mänskliga rättigheter försvårats eller hindrats i skuggan av pandemin. Därför är det nu särskilt angeläget att vi fortsätter att varje dag arbeta för en värld där hbtqi-personer ges möjlighet att leva i frihet och utan förtryck. En värld där man kan vara just den man är, och vara stolt över det”, hälsar Victoria.

Andra som prisades på söndagen var artisten Darin som utsågs till Årets HBQT.

Darin berättade i augusti i samband med Pride-veckan förra året att han var homosexuell och nu tackade han särskilt för all kärlek och stöd han fått sedan han kom ut.

”Jag är så rörd av den fina responsen jag har fått från så många utav er. Jag visste verkligen inte hur det skulle tas emot, så ert fina välkomnande har betytt väldigt mycket för mig.”

Darins låt ”En säng av rosor” röstades även fram till Årets Låt och Benjamin Ingrosso utsågs till Årets tv-stjärna.

QX Hederspris gick till Jan Hammarlund.

Alla vinnare på QX Gaygala 2021

Årets Scen: Fucking Åmål

Årets Gayställe: Mälarpaviljongen

Årets Drag: Carnita Molida

Årets Podd: Ursäkta med Edvin Törnblom och Johanna Nordström

Årets Duo: Edvin Törnblom och Johanna Nordström

Årets Favorit på Sociala Medier: TNKVRT

Årets Tv-stjärna: Benjamin Ingrosso

Årets Tv-program: Så Mycket Bättre

Årets Keep Up The Good Work: SHL Pride Week

Årets Bok: ”Lisa & Lilly” Mian Lodalen

Årets Låt: ”En säng av rosor” Darin

QX Hederspris 2021: Jan Hammarlund

Årets Film: Min pappa Marianne

Årets Hetero: H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Årets HBTQ: Darin

