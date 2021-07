När prins Charles, då 32 år gammal, friade till den 20-åriga lady Diana Spencer i Windsor Castle 1981 hade de bara träffats några få gånger förut.

Efteråt ska prinsen ha sagt till vänner att han ångrade sig och ville blåsa av vigseln eftersom de knappt kände varandra.

Men utåt sett såg det ut som att det nyförlovade paret var lyckligare än någonsin.

”Traumatiserad”

Diana ska senare ha beskrivit situationen som ”hemsk”.

– Vi gjorde en gräslig intervju samma dag vi förlovade oss. En tramsig reporter frågar då: ”Är ni förälskade i varandra”? Jag tyckte det var en så dum fråga. Så jag svarade: ”Ja, så klart att vi är”, och Charles vände sig om och sa: ”Vad kärlek nu ens betyder”.

Han svar tog ”knäcken” på henne.

– Jag tänkte, vilket konstigt svar. Jag blev traumatiserad.

Skrattade nervöst

I dokumentären ”Charles and Di: The Truth Behind Their wedding” för Channel 5 ger journalisten Christopher Wilson detaljer om förlovningen den 3 februari 1981.

I stället för att slänga sig i armarna på sin fästmö efter att hon sagt ”ja” ringde prins Charles sin mamma drottning Elizabeth för att bekräfta att ”det är gjort”.

Ingrid Seward, kunglig expert och författare, medverkar också i dokumentären. Hon beskriver frieriet som ”långt ifrån romantiskt”.

Enligt henne började prinsessan Diana skratta när hon fick frågan.

– Jag tror att det var hennes nerver, säger Ingrid Seward.

