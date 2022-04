Prinsens tvivel om Harrys och Meghans förhållande

Författaren Tina Brown har gjort många explosiva avslöjanden om den brittiska kungafamiljen, bland annat om prinsessan Dianas liv och död i boken ”The Diana Chronicles” från 2007.

I sin senaste bok, ”The Palace Papers: Inside the House of Windsor”, kommer hon med flera uppseendeväckande avslöjanden om de senaste årens intriger inom kungahuset, enligt the Independent.

I en ny bok avslöjas flera detaljer kring prins Harry och Meghan Markle. Foto: PETER DEJONG / AP TT NYHETSBYRÅN

Ville skydda Meghan från pressen

Bland annat påstår Brown att prins Harry drev på giftermålet med Meghan Markle eftersom han ansåg att det var det bästa sättet att skydda henne från den intensiva mediebevakningen som hon utstod när paret dejtade.

Eftersom Meghan skulle bli berättigad till polisskydd då hon gifte in sig i kungafamiljen ska prinsen ha resonerat att det var bäst att de gifte sig så snabbt som möjligt.

Harry och Meghan förlovade sig i slutet på 2017 – lite mer än ett år efter att de först träffats. I maj 2018 gifte de sig i St George's Chapel i Windsor Castle.

Brown avslöjar även att Harrys egen bror, prins William, redan från början hade sina tvivel om broderns relation med Meghan.

Ansåg att Harry var för ”skör”

William ska ha varit ”nervös” över hur snabbt paret förälskade sig i varandra eftersom deras relation skulle innebära att Meghan skulle behöva lämna sitt liv i USA bakom sig och ge upp sin skådespelarkarriär.

Men främst ska William ha oroat sig för att att hans lillebror var för ”psykologiskt skör” för att klara av den konstanta mediebevakningen som relationen med Meghan skulle innebära, berättar en tidigare rådgivare till kungafamiljen berättade för Brown.

Harrys hopp om att äktenskapet skulle skydda Meghan från medierna skulle visa sig vara förgäves – pressens negativa rapportering om paret blev bara värre under månaderna efter deras bröllop, skriver författaren.

I början av 2020 meddelade prins Harry och Meghan att de lämnade sina uppdrag för kungahuset och avsade sig sina titlar som ”kungliga högheter” i händelsen som har blivit känd som ”Megxit” i brittiska medier.

