Prins Andrew, 61, stäms av ett av den nu avlidne Jeffrey Epsteins traffickingoffer.

Virginia Giuffre, tidigare Virginia Roberts, menar att prinsen våldtog och förgrep sig på henne vid flera tillfällen när hon bara var 17 år gammal.

Prinsen har därför under en längre tid isolerat sig för att hindra att Virginia Giuffres advokater ska kunna överlämna sin stämningsansökan, vilket Expressen tidigare rapporterat om.

Men nu är det slut med de ljusskygga försöken – Prins Andrew har, som det heter på engelska, blivit ”served”, alltså blivit delgiven handling i stämningsansökan, som också kallar honom till rätten.

Hållit sig undan i flera år

Enligt Virginia Giuffres advokater har prinsen hållit sig undan dem i flera års tid.

– Vi har sökt kontakt med prins Andrews jurister ett stort antal gånger de senaste fem åren. Vi har försökt få tag i honom för att ge honom möjlighet att ge sin sida av historien, att lämna en förklaring till sina handlingar, för att kunna lösa det här utan att dra i gång en rättsprocess, har advokat David Boies sagt tidigare till Sky News.

– Varje sådan ansträngning har avvisats.

Och det är inte bara advokaterna prinsen försökt att undvika. Han lovade tidigt att stå till tjänst för de myndigheter som försöker bringa rättvisa till Jeffrey Epsteins offer.

Men enligt amerikanska FBI vägrar Andrew samarbeta med dem, och hävdar att prinsen ignorerar deras försök att få kontakt.

Polis gjorde jobbet

Flera försök har gjort för att säkerställa att prinsen har fått papprena. Bland annat har jurister gett papprena till en polis som stått placerad utanför hertigens hem, rapporterar Daily Mail, och som lovade att ge dem till prinsen.

När juristerna besökte prins Andrews hem sågs han lämna fastigheten i bil tillsammans med ex-frun Sarah ”Fergie” Ferguson, hertiginnan av York, för att åka till Skottland och drottningens gods Balmoral.

Prins Andrews försvarare ska ha fått kopior av stämningsansökan mejlad till sig, men enligt advokaterna hävdar prinsen att han inte fått informationen.

Måste svara

Det är distriktdomaren i New York Lewis Kaplan som bestämmer när hertigen officiellt har fått informationen. Giuffres huvudadvokat säger till The Sun att båda sätten som de nu har informerat den brittiske prinsen är godkända under amerikansk lag.

– Vi kommer färdigställa en rapport till domstolen över hur vi har gått till väga. Om domstolen styrker att Andrew har fått informationen så kommer domaren att de honom en deadline innan vilket han måste svara.

Prins Andrew förnekar anklagelserna och i en ökänd intervju med BBC 2019 sa han att han aldrig har träffat Virginia Giuffre.

DETTA HAR HÄNT: PRINSEN OCH EPSTEIN • I augusti 2019 offentliggjorde en amerikansk domstol över 2 000 dokument med anklagelser om påstådda övergrepp på minderåriga flickor som ska ha begåtts av affärsmannen Jeffrey Epstein. • Han riskerade 45 år i fängelse och hängde sig i sin häktescell den 10 augusti. • Efter hans dödsfall började bilder på Jeffrey Epstein och prins Andrew cirkulera. Deras vänskap blev ifrågasatt, särskilt då prinsen umgicks med Jeffrey Epstein också efter att affärsmannen dömts för sexbrott. • Virginia Roberts, numera Guiffre, har trätt fram och menar att hon är ett av Jeffrey Epsteins offer. Hon påstår också att prins Andrew hade sex med henne flera gånger när hon var 17 år. • Prins Andrew bemötte anklagelserna i en intervju i BBC som blev starkt kritiserad. Prinsen sa bland annat att han ”aldrig riktigt festat”, trots att han syns på fler festbilder. På en bild syns han med armen runt Virginia Roberts. Prins Andrew påstår att bilden fejkad. • Efter intervjun har prins Andrew tagit paus från sina kungliga uppdrag. • I augusti 2021 stämmer Virginia Guiffre prins Andrew för våldtäckt och sexuella övergrepp. • Prins Andrew har hållit sig undan både rampljus och rättvisan då han, enligt källor med insyn, hoppas och tror att skandalen ”blåser förbi” då. • 10 september 2021 lämnar Virginia Guiffres advokater in sina belägg för att Prins Andrew tagit del av stämningsansökan och en rättegång kan hållas. • Domare Lewis Kaplan står att döma ifall det kan anses att prinsen har fått informationen. Dömer han att så är fallet så har den brittiske prinsen en deadline på sig att svara. Visa mer

Kritiserade Andrew-intervjun om Epstein – får fråga om sexmöte