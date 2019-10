Tidigare i veckan meddelade prins Harry och hertiginnan Meghan att de tar till juridiska medel för att slå tillbaka mot brittiska tabloider.

Meghan stämmer Mail on Sunday för att ha missbrukat privat information om henne, brutit mot lagen om upphovsrätt och dataskyddsförordningen GDPR. Tidningen publicerade ett handskrivet brev som Meghan skickade till sin pappa, Thomas Markle, kort efter att prinsbröllopet.

Några dagar senare kom beskedet att stämningsansökan även lämnas in mot tidningsjättarna The Sun och The Mirror som är de största i Storbritannien.

Prins Harrys kärleksraseri för Meghan

Tidningarna anklagas för att under Piers Morgans chefredaktörskap ha hackat prins Harrys telefon. Buckingham Palace har bekräftat stämningarna för ITV.

Nu rapporterar Byline Investigates, sajten som var först i världen med att skriva om prins Harrys stämningsansökan, att prinsens mamma prinsessan Diana finns omnämnd i stämningen.

Prins Harry kommer enligt Byline Investigates att hävda att Dianas röstbrevlåda blev hackad av både The Sun och Daily Mirror. Reportrar på tidningarna ska ha försökt få tillgång till röstmeddelanden som prins Harry lämnat i röstbrevlådan. Tidningarna ska också ha anlitat privatdetektiver för att få loss detaljer om Dianas privatliv.

Jämför sin fru med mamman Diana

Prinsen var bara tolv år när han förlorade sin mamma i en bilolycka i Paris 1997 efter att ha jagats av paparazzis. Prinsen säger att behandlingen av sin fru, Meghan, är ett tecken på att ”historien upprepar sig”.

– Jag förlorade min mamma och nu ser jag min fru falla offer för samma krafter, säger han enligt BBC.

2017 talade prins Harry ut om sin mammas död, i samband med en BBC-dokumentär.

– En av de svåraste sakerna att greppa är det faktum att människorna som jagade henne i tunneln var samma människor som tog bilder på henne döende i baksätet, sa han då.