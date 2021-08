Prinsen får 880 miljoner för direktsänt lögndetektortest

Virginia Roberts Giuffre har stämt prins Andrew för att ha förgripit sig på henne vid flera tillfällen när hon var 17 år. Prins Andrew har valt att inte kommentera stämningen och gömmer sig nu på kungliga residenset Balmoral, men prins Charles och prins William fruktar att skandalen kan åsamka det brittiska kungahuset oåterkallelig skada om inte Andrew bryter tystnaden om sexbrottsanklagelserna, uppger källor för Daily Mail.

Nu erbjuder dokumentärfilmaren Ian Halperin prins Andrew ett sätt att visa att han är oskyldig – prinsen får 880 miljoner kronor om han tar ett lögndetektortest i direktsänd tv samtidigt som han besvarar frågor om sexbrottsanklagelserna.

– Om han är oskyldig klarar han det förhoppningsvis och rentvår sitt namn, säger Halperin.

Prins Andrew och Virginia Roberts Giuffre 2001. Foto: KEN MCKAY/ITV/SHUTTERSTOCK

”Ingen har tjänat så mycket pengar på 45 minuter”

Halperin, som skrev boken ”Controversy: Sex, Lies and Dirty Money By The World's Powerful Elite” där han beskrev Andrews kontroversiella vänskap med sexbrottsdömde miljardären Jeffrey Epstein, säger att pengarna redan är garanterade tack vare flera mediebolag och en investeringsgrupp och att prinsen skulle få pengarna oavsett om han klarar testet eller inte.

– Ingen har tjänat så mycket pengar på 45 minuter, säger Halperin.

Virginia Roberts Giuffre, kvinnan som har stämt prinsen, är enligt Halperin redo att genomgå lögndetektortestet gratis.

Det är omdebatterat hur tillförlitligt ett lögndetektortest faktiskt är. American Polygraph Association anser att tillförlitligheten ligger på 87 procent, medan forskare i en studie gjord av National Academy of Sciences placerade tillförlitligheten kring 75 procent.

Prins Andrew har inte svarat på erbjudandet.

