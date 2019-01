Prins Oscars skidglädje i backen: ”Gick i full fart”

Skidsemester både i Sverige och utomlands är sedan länge en tradition i kungafamiljen.

Och just nu firar kronprinsessan Victoria och familjen in det nya året i skidbackarna i Trysil i Norge – där prins Oscar, 2, påhejad av båda föräldrarna under lördagen sågs åka utför i en barnbacke.

– Han såg van ut på skidorna, det gick i full fart, säger en person som befann sig på platsen samtidigt.

Familjen har också delat glädjen i backen på Instagram i ett klipp med både Estelle och Oscar i backen.