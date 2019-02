Prins Oscars gulliga lek i snön – med blå skyffeln

Kanske hade prins Oscar kunnat göra ett fint jobb på Sveriges olika gator och torg som under de senaste dagarna varit så snöbelamrade att trafik haft svårt att ta sig fram.

Han stod med en blå skyffel och såg ut att försöka skrapa rent i Åre, där skid-VM just nu pågår. Självklart är det svårt för vilket barn som helst att hålla sig borta från snön om man får en skyffel i handen.

Prins Oscar med den blå skyffeln i högsta hugg. Foto: PELLE T NILSSON / SPA Det gäller att vara varm om kroppen när man ska vara utomhus i flera timmar och kolla skidåkning (och skotta lite). Foto: PELLE T NILSSON / SPA Rätt bra grepp för en tvååring med skyffel, inte sant? Foto: PELLE T NILSSON / SPA Och så var det det där med dragkedjan igen.... Foto: PELLE T NILSSON / SPA Kung Carl Gustaf står mot vädret med många lager varma kläder, vilket säkert är klokt. Foto: PELLE T NILSSON / SPA Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hela stora familjen på plats

Prins Oscar har givetvis med sig resten av familjen, i form av mamma Victoria, pappa Daniel och storasyster Estelle. Lillprinsen matchar storasyster med en stor och varm Åre-mössa. Mormor och morfar, drottning Silvia och kung Carl Gustaf, är också i Åre för att heja på de svenska vinteratleterna.

Förutom svenska kungligheter är också norska kronprinsen Haakon och kronprinsessan Mette-Marit där.

Det är inte alltid lätt att roa små barn i skidbackarna, oavsett börd. I går sågs kronprinsessan Estelle leka med VM-maskoten Valle.

Prinsessan Estelle i Åre. Foto: PELLE T NILSSON / SPA Kungen är på plats. Foto: PELLE T NILSSON / SPA Drottning Silvia och kung Carl Gustaf på plats. Kanske har han termos med varm choklad i ryggsäcken. Foto: PELLE T NILSSON / SPA Kronprinsessan Victoria i Åre. Foto: PELLE T NILSSON / SPA Norska kronprinsessan Mette-Marit hejar inte på de gulblåa utan på de vitrödblåa. Foto: PELLE T NILSSON / SPA Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Skiddrottningen” Lindsey Vonn tackade för sig

Bland de ”alpina kungligheterna” var det amerikanskan Lindsey Vonns tur att få glänsa av en väldigt speciell anledning. Hon avslutade sin fantastiska karriär i backen med ett VM-brons i störtlopp. Den tidigare alpinkungen Ingmar Stenmark var där för att gratulera henne till medalj och för ett fint avslut på en kungligt bra karriär.

– Hon har haft en suverän karriär. Jag tyckte bara att det var fantastiskt att hon kunde åka så bra här i sin sista tävling, sa Ingmar Stenmark efter Vonns avslut.

Kungafamiljen hejar vidare nästa helg

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel befinner sig i Åre under hela helgen. Kungen och drottningen kommer att närvara under totalt sex dagar, från lördag 9 februari och fram till och med 11 februari samt under avslutningshelgen.

I morgon är det måndag och eftersom kronprinsessan Estelle går i förskoleklass är det förmodligen vanligt upprop som gäller för henne på morgonen.

Och prins Oscar går till förskolan, får man förmoda. Förmodligen har han börjat se fram emot den 2 mars, då nästa stora festlighet går av stapeln när lillprinsen fyller 3 år. En blå skyffel kommer han inte att få i ett paket, det har han redan i sin ägo.