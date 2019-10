Prins Harrys ilskna drag – stämmer tidningsjättarna

Den senaste dagen har det stormat rejält kring det brittiska prinsparet Harry och Meghan. Tidigare i veckan stod det klart att Hertiginnan av Sussex stämmer den brittiska tidningen The Mail on Sunday efter att tidningen publicerade ett handskrivet brev hon skrivit till sin pappa.

Nu rapporterar mediebevakarna BylineInvestigates att hennes make, prins Harry, kommer att dra två av Storbritanniens största tidningar, The Sun och Mirror, inför rätta. Enligt ITV har Buckingham Palace bekräftat nyheten.

Prins Harry stämmer tidningarna

Prins Harry ska ha lämnat in sin stämningsansökan den 27 september, i vilken han anklagar tidningarna för att ha missbrukat privat information i sina artiklar.

Prins Harry hävdar bland annat att The Mirror, under tidigare chefredaktören Piers Morgans ledning, såg till att hacka hans mobiltelefon. The Mirror har tidigare tvingats betala ut miljonbelopp till skådespelaren Hugh Grant, vars telefon utsattes för ett liknande intrång.

The Sun har också fällts för liknande brott, och koncernägaren Rupert Murdoch uppges ha förlorat sammanlagt över 10 miljarder kronor på skandalerna.

”Ett historiskt ögonblick”

Om prins Harrys sak tas upp i rätten kan det bli aktuellt att kungligheten själv dyker upp i rätten.

– Om prinsen framträder som vittne kommer det att vara ett historiskt ögonblick i brittisk historia. Det står starka principfrågor på spel för prinsen här. Mycket arbete har lagts ner på att förbereda fallen inför den formella inlämningen. Hans advokater känner att det finns frågor att besvara här, säger en källa till BylineInvestigates.

I samband med att Meghan lämnade in sin stämningsansökan gjorde prins Harry ett eget uttalande riktat mot den brittiska tabloidpressen.

– Det är min största rädsla att historien upprepar sig, sa han i uttalandet.

– Jag förlorade min mamma och nu ser jag min fru falla offer för samma kraftfulla makt.