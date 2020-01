Prins Harry räddas av pappans plånbok

Han behöver knappast vända på slantarna – Englands blivande kung – Charles, 71.

Och i ryggen har han sitt eget hertigdöme; Cornwall. Det är en inkomstbringande affär som dessutom tar stöd i lagar som sträcker sig så långt bakåt i tiden som 1300-talet.

Hertigdömet kom till 1337 och med ett syfte – att trygga den engelska tronarvingens försörjning. Och det är bara männen i släkten som kan komma i fråga.

Men nu utgör den regeln inga problem, eftersom när Charles sätter kungakronan på sitt huvud är det prins William, bror till prins Harry, som blir högsta hönset i Cornwall.

2019 tjänade prins Charles närmare 270 miljoner på verksamheten i hertigdömet. Intäkterna har i stort sett tredubblats sedan år 2000.

Prinsen gör smarta fastighetsinvesteringar

Med hjälp av experter på fastigheter har Charles förvandlat Cornwall till vad som kan liknas vid ett modernt större företag – an affärsverksamhet som gör smarta fastighetsinvesteringar i London, skriver New York Times.

Tidningen konstaterar att hertigdömet inte betalar någon företagsskatt. Kritiker menar att Charles handskas sin kungliga status lite som hans själv vill – allt för att slippa bolagsskatt och skatt på sina kapitalvinster. Man hävdar nämligen att allt bör klassas som privat egendom.

Men prinsens dolda intäkter lär nu komma i ljuset när Harry och Meghan tar sitt pick och pack och flyttar till Kanada. De två har ju sagt nej till vidare apanage, vilket innebär att pengar måste komma någonstans ifrån.

”Harry har kastat in en granat”

Och vad kan då vara lämpligare än pengarna pappa Charles ”affärsverksamhet” i Cornwall?

– Harry har kastat in en granat i Buckingham Palace. Han har i grunden försvagat kungahuset och deras finanser. Det har väckt frågor som inte bara gäller Harry, frågor som har bubblat under ytan i minst ett decennium, säger författaren David McClure, som skrivit om kungafamiljens förmögenheter, till New York Times.

