Besöket i Storbritannien i samband med drottningens jubileumsfirande blev inte vad Harry och Meghan hade hoppats på. Redan innan besöket stod det klart att de inte skulle få gå upp på balkongen tillsammans med övriga kungligheter för att motta folkets hyllningar.

Nu skriver The Sun att Harry och Meghan bara träffade drottning Elizabeth vid ett tillfälle under besöket, på torsdagen den 2 juni. Besöket varade enligt tidnigen bara i femton minuter – och det hölls strikt formellt.

Tidigare har det varit känt att drottningen förbjudit paret från att ta med sig en egen fotograf och föreviga tillfället då hon träffade Harry och Meghans dotter Lilibet Diana för första gången.

Talade inte alls med sin bror

Inte heller kom Harry närmare sin bror, prins William, under besöket. Harry och Meghan bjöd in William, Kate och deras barn till att fira Lilibets ettårsdag på lördagen, men fick ett nej tack som svar. Endast vid ett tillfälle befann sig prinsarna i samma byggnad – St Pauls Cathedral – men de satt inte nära varandra. Enligt The Times ska de inte alls ha pratat med varandra under hela besöket. Inte heller barnen – kusinerna – träffades vid något tillfälle.

Harry och Meghan flög hem redan innan alla festligheter under jubileumsfirandet var över.

