Prins Harry fruktar att Meghan ska knäckas

Angreppet från prins Harry kom på en webbsida skapad för ett enda ändamål. Den hade registrerats redan i mars men det var först den första oktober som det fanns något att läsa på www.sussexofficial.uk.

Det var ett uttalande från prins Harry, författat av honom själv. Och det var en svidande attack mot den brittiska pressen. Prinsen skrev bland annat:

”Det finns ett personligt pris för denna obevekliga propaganda, speciellt när den är medvetet falsk och illasinnad. Och även om vi har försökt hålla modet uppe, så kan jag inte beskriva hur smärtsamt detta varit.”

Och så kom det. Påminnelsen om mamma. Om hur prinsessan Diana slutade sitt liv:

”Min djupaste fruktan upprepar sig. Jag har sett vad som händer när någon jag älskar förvandlas till en handelsvara och inte längre behandlas som en riktig person. Jag förlorade min mamma och nu ser jag min fru falla offer för samma mäktiga krafter.”

Harrys attack kom vid slutet av den stora Afrika-resa som den 35-årige prinsen just genomfört tillsammans med Meghan, 38, och deras son Archie, fem månader. Det förvånade en del.

Vandrade i prinsessan Dianas fotspår

Resan har ju gått så bra och gett god publicitet. Harry och Meghan hade varit mer tillgängliga för de medresande journalisterna än vad brittiska kungligheter brukar vara på sådana här turnéer.

Prinsessan Diana med sonen Harry. Han var tolv år när mamma dödades i en bilkrasch i Paris. Foto: © UPPA.CO.UK / STELLA PICTURES © UPPA.CO.UK

Men kanske det inte var så underligt att det var just här, i Afrika, han slutligen markerade att Meghan och han fått nog. För minnet av prinsessan Diana har varit extra närvarande under denna resa.

Prins Harry reste exempelvis ensam till Angola och vandrade på samma ställe där Diana 1997 gjorde en mycket uppmärksam resa för att uppmärksamma hotet från landminor. Hon gick själv genom ett minfält med skyddsutrustning, omgiven av röda varningsskyltar.

Prinsessan Diana i ett minfält under ett besök i Angola 1997. Foto: MIKE FORSTER/DAILY MAIL/SHUTTERSTOCK / REX TT NYHETSBYRÅN

Prins Harry gjorde något liknande. Även om kriget i Angola sedan länge är över så är många av minorna kvar. De röda varningsskyltarna likaså.

Bilderna på Diana var förstasidesstoff över hela världen. Det var januari 1997. Åtta månader senare var hon död, efter att ha jagats av paparazzi-fotografer på motorcyklar genom natten i Paris.

Prins Harry fick hjälp att bearbeta sorgen

Diana satt i baksätet på en Mercedes tillsammans med nye pojkvännen Dodi Fayed. Bara livvakten skulle överleva kraschen i en vägtunnel i Paris.

Det var den den 31 augusti 1997. Prins Harry var tolv år då. Han låg och sov i drottningens sommarslott Balmoral i Skottland med sin äldre bror William.

Deras pappa, prins Charles, väckte William först. Klockan var 07.15. Sedan väckte de tillsammans prins Harry och berättade det ofattbara. Mamma fanns inte mer. Harrys favoritsyssla som tolvårig pojke hade varit att krypa upp i soffan med Diana och titta på videofilm.

Det var början på ett trauma som aldrig riktigt läkt. Prins Harry fick hjälp att bearbeta sorgen långt upp i vuxen ålder.

Prins Harry omgiven av storebror och pappa vid prinsessan Dianas begravning 1997. Foto: JOEL ROBINE / AP POOL AFP

Men i Afrika har han alltid funnit en slags frid. Det var till Botswana han reste efter mammas död och han bodde där under längre perioder som pojke. Han har återvände även dit på Afrika-turnén denna gång.

– Jag kom hit 1997 och 1998 direkt efter mammas död. Det var en skön plats för att komma bort från allt, minnas han under resan. Nu känner jag en djup sammanhållning med denna plats och Afrika.

Tog med Meghan till Botswana

Så djup att det var till Botswana han tog sin dåvarande flickvän Meghan Markle på resa 2017. Hon var amerikansk skådespelerska, känd för tv-serien ”Suits” och de hade träffats året innan via en gemensam vän.

När förlovningen tillkännagavs i november 2017 så berättade prins Harry just om resan till Botswana.

– Jag lyckades övertala henne att komma med till Botswana och vi campade tillsammans under stjärnorna.

– Det var verkligen bara hon och jag. Det var viktigt för att vi skulle ha en chans att lära känna varandra.

Prins Harry insåg att han funnit den rätta, men utmaningarna skulle bli många. Inte minst för Meghan. Det är ingen lätt uppgift att bli ingift i det brittiska kungahuset med alla dess traditioner och regler.

”Jag har sett vad som händer när någon jag älskar förvandlas till en handelsvara och inte längre behandlas som en riktig person.”

Själv trodde Meghan att hon kunde ta det med hyfsad ro. Så här sa hon till Vanity Fair i en intervju 2017.

– När allt kommer omkring så är det enkelt. Vi är två människor som är lyckliga och kära i varandra. Jag har inte förändrats. Jag är fortfarande samma person som jag alltid varit.

Medierna om Meghan: ”Gangster-kunglighet”

Det vill säga en Kalifornien-tjej, född och uppvuxen i Los Angeles som levt enligt levnadsregeln att ”allt kan kureras med yoga, stranden och några avokado”. Det är hennes ord.

Men så enkelt var det förstås inte. Hon var till att börja med den första amerikan som gifte in sig i det brittiska kungahuset sedan Wallis Simpson gifte sig med kung Edward VIII. Och vi vet hur det slutade. Han abdikerade.

Sedan har vi hennes bakgrund. Pappan Thomas Markle hade arbetat som ljussättningsansvarig i Hollywood vid film- och tv-inspelningar. Mamma Doria Rogland är en före detta socialarbetare och yogainstruktör.

Vem är Meghan - hertiginna av Sussex?

Och just det, pappa är vit, mamma är svart. De brittiska tabloiderna var snart i gång. Redan före bröllopet i maj 2018 kände sig Harry tvungen att gå ut och kritisera pressen för att ägna sig åt rasistisk och sexistisk bevakning.

Daily Mail talade exempelvis om Meghans ”exotiska DNA” och hade som rubrik på en artikel ”Harry's girl is (Almost) Straight out of Compton”. Det var en anspelning på var hennes mamma bodde i Los Angeles men antydde också gängkriminalitet och gangsta-liv.

Daily Star var mer rakt på: ”Prins Harry kan gifta sig med gangster-'kunglighet' - hans nya kärlek är från ett brottsinfekterat område i Los Angeles”.

Prins Harry har aldrig förlåtit pressens behandling av prinsessan Diana och ser med stor misstänksamhet på journalister. Han har slagit tillbaka vilket inte tagits väl emot av de kungliga reportrarna.

Prinsparets taktik mot medierna

Prins Harry och Meghan släppte exempelvis bara in en reporter i St George-kapellet där de gifte sig. Och när sonen Archie föddes i maj så bojkottade de den traditionella pressfotograferingen av den nyfödda kort efter födseln. De lade ut en egen bild på Instagram i stället. Inga journalister fick heller närvara vid dopet.

Ett annat område som väckt ont blod hos en del britter är Meghan Markles politiska engagemang. Hon har sedan länge varit en aktivist i frågor som exempelvis klimathot och jämlikhet och har fortsatt att hålla en hög profil.

Som när hon i somras tog över som gästredaktör för brittiska Vogue. På omslaget placerade hon 15 kvinnor under rubriken ”Forces for Change”. Där fanns bland annat Greta Thunberg, Nya Zeelands premiärminister Jacinda Adern, och aktivister inom områden som jämställdhet och transrättigheter.

Alla, kvinnor som Meghan Markle sade sig beundra. Det ledde till att hon blev utskälld av Daily Mails krönikor Sarah Vine för att inte drottningen Elizabeth var på omslaget. Är det inte drottningen, som hon borde beundra mest?

Och kommentatorn Pierce Morgan kallade henne för ”Me-me-me-Meghan” som ”bryr sig mer om att promovera sig själv, än den kungliga familjen och Storbritannien”.

Angela Levin gav i fjol ut en bok om prins Harry - ”Harry: A biography of a prince”. Hon säger till Fox News att Meghan Markle haft en del omställningssvårigheter efter bröllopet med prins Harry.

– Det har varit väldigt tufft för henne. Hon har klarat sig briljant på många sätt. Men det skulle inte skada om hon lyssnade lite mer på råd. Hon är van från tidigare att kunna fatta sina egna beslut. Det tar lite tid att vänja sig.

– Och det är inte brukligt att de kungliga säger något politiskt överhuvudtaget.

Prins Harry: ”Smutskastat henne”

Även prins Harry har engagerat sig i klimatfrågan. Det har dock också lett till kritik när det visat sig att han och Meghan rest med privatflyg till Ibiza och Nice. Detta i kontrast med prins William och Kate som fotograferades när de flög kommersiellt under en semesterresa till Skottland med sina tre barn.

Prins Harry pratade om klimatnödläget i Botswana

Meghan Markle har kallats ”Duchess Difficult” - ”Hertiginnan besvärlig ”- och beskrivits som just svår och krävande av anonyma källor. New York Post har kallat sommaren 2019 för ”en helvetets sommar”.

Till slut blev det tydligen för mycket. Och den positiva bevakning som paret i stort sett fått på Afrika-resan verkar snarast ha gjort prins Harry än mer upprörd. Så här skrev han också i sitt uttalande:

”Det är ett hyckleri från det pressuppbåd som under de senaste nio månaderna har smutskastat henne, de har skapat lögn efter lögn bara för att hon inte varit synlig medan hon var mammaledig.”

”För en del i medierna så är detta ett spel, och det är något vi varit ovilliga att delta i från start.”

Prins Harry och Meghan Markle har dock gått längre än att bara göra ett kritiskt uttalande. De har stämt ett av mediebolagen, DMG Media, som bland annat äger Mail on Sunday och Daily Mail.

Det är mycket ovanligt att det brittiska kungahuset går till domstol (men Kate Middleton gjorde det mot en fransk tidning som publicerat toplessbilder på henne). Även om prins Harry och Meghan menar att det spritts många lögnaktiga historier och kränkande rubriker och kommentarer, så är det inte sådana publiceringar de nu prövar. De vet att det är svårt att vinna sådana mål.

Kungligheterna slår tillbaka

Detta handlar i stället om Meghan Markles relation till sin pappa Thomas Markle och det brev hon skrev till honom efter bröllopet i fjol, ett bröllop som han inte närvarade vid.

Meghan Markle tillsammans med pappa Thomas när hon tog studenten. Foto: NIJO / STELLA PICTURES BACKGRID UK

Mail on Sunday intervjuade Thomas Markle - som numera bor i Mexiko - och han visade dem dotterns brev. Tidningen publicerade innehållet i februari i år, och det är den artikeln prinsparet nu slår ner på.

Det är författaren till ett brev som har copyrighten till det enligt brittisk lag, även om brevet fysiskt tillhör någon annan. Meghan skrev brevet. Det anses ge dem en större chans att vinna. (Prins Harry har anklagar också tidningarna the Sun och Daily Mirror för att illegalt ha hackat hans telefon under flera år.)

Om prins Harry förlorade sin mor tragiskt i 1997, så har på sätt och vis Meghan Markle förlorat sin pappa efter att hon gifte in sig i det brittiska kungahuset.

De stod tidigare varandra nära. Hon har i intervjuer berättat hur hon brukade följa med till inspelningsplatserna där pappa Thomas Markle jobbade, bland annat med tv-serien ”Våra värsta år”

– Jag var där varje dag efter skolan i tio års tid, berättade hon för Vanity Fair 2017.

Hon minns också hur pappa brukade köpa två uppsättningar dockor så att hon kunde få en vit ”pappa docka” och en svart ”mamma docka”. Föräldrarna skilde sig när hon var sex år.

När hon vid en obligatorisk folkräkning inte kunde välja om hon skulle kryssa ”vit” eller ”svart” under kategorin för hudfärg, så hade Thomas Markle ett råd till sin dotter:

– Jag kommer alltid att minnas min pappas ord: Gör din egen ruta.

Uteslöts från Archies födsel

Det var Thomas Markle som stödde hennes dröm att bli skådespelerska. När han vann 750 000 dollar på ett lotteri 1990 så använde han en del av pengarna för att se till att hon kom in på privatskolor med den bästa utbildningen.

Men romansen och bröllopet med prins Harry skulle ändra på allt. Brittiska tabloider kan betala stora summor för en intervju och Thomas Markle ställde upp på en sådan och poserade även för arrangerade bilder inför bröllopet. Han satt bland annat framför sin dator och låtsades googla den brittiska kungafamiljen.

Thomas Markle i brittisk tv. Meghans pappa har ofta låtit sig intervjuas, något som kungahuset inte uppskattat. Foto: GOOD MORNING BRITAIN / STELLA PICTURES STELLA PICTURES

Det togs inte väl emot av Buckingham Palace. Meghan Markle ville ändå att han skulle komma på bröllopet, men han fick en hjärtattack några dagar senare och beslutade sig för att inte komma.

Sedan dess har det gått utför i relationen. Inte har det blivit bättre av att Thomas Markle gång på gång låtit sig intervjuas av brittiska tidningar och ofta sagt nedsättande saker om prins Harry och Meghans vänner.

De två har inte talat med varandra sedan kort efter bröllopet. Mail on Sundays stora publicering i februari i år där han lät dem kopiera det brev hon skrivit till honom blev sista droppen.

När det officiella tillkännagivandet om sonens födsel kom, så var Meghans mamma Doria omnämnd. Hon var även på plats vid familjefotograferingen där även drottning Elizabeth förstås deltog.

Thomas Markle nämndes däremot ingenstans. Han var inte inbjuden till varken fotografering eller dop.

Familjebilden med nyanlände Archie. Men Meghan Markles pappa var inte inbjuden. Foto: CHRIS ALLERTON / AP TT NYHETSBYRÅN

Prins Harry förlorade sin mamma för 22 år sedan. Meghan Markle har i - alla fall för tillfället - förlorat sin pappa.

Harry och Meghan lägger skulden för bägge förlusterna på främst de brittiska tabloiderna. Och nu slår de tillbaka.

