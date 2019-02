Det var i samband med invigningen av Svenska rallyt i Karlstad som radiostationen fick till en intervju med prinsen, uppger Bauer Media, som äger och driver Rockklassiker, i ett pressmeddelande.

Och när lyssnarna fick skicka in egna frågor till prinsen var det framför allt en fråga som programledare Janne Innanfors bads skicka vidare till Carl Philip: Har prinsen någon favoritrocklåt eller favoritrockband?

Carl Philip nöjde sig inte med ett enda svar, utan valde i stället att lista flera av sina absoluta rockfavoriter genom åren.

Prins Carl Philip. Foto: SIMONE SYVERSSON / STELLA PICTURES Freddie Mercury. Foto: UNIVERSAL PICTORIAL PRESS / STELLA PICTURES Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Prins Carl Philips favoritlåtar

– Då går inte att bara välja en, förklarade Carl Philip i radiosändningen och gav sedan några exempel på sina favoriter:

Iron Maidens ”Run to the hills”, Led Zeppelins ”Stairway to heaven”, Guns N' Roses ”Sweet child o' mine”, Queens ”Bohemian Rapsody” och ”Sound of silence” med Disturbed” var låtarna som Carl Philip listade i Rockklassikers sändning.

För prins Carl Philip, som länge varit länd som en motorfantast har Svenska rallyt blivit en tradition som han i många år har besökt.

– Det är stämningen i skogen som är det bästa med Svenska rallyt, det och att få se de skickliga förarna, berättade han i samband med förra årets tävlingar.