Prins Andrew lät modellen sitta på drottningens tron

Att vara prins av blodet öppnar upp för en del unika möjligheter att imponera på en potentiell partner – något som prins Andrew av Storbritannien, 60, ska ha nyttjat till fullo.

Den amerikanska fotomodellen, och numera underklädesdesignern, Caprice Bourret, 48, umgicks med prins Andrew under några månader år 2000.

Caprice stod då på toppen av sin modellkarriär och utnämndes till världens sexigaste kvinna av Sun on Sundays föregångare, News of the World.

Snodde en skål

Förhållandet ska ha varit helt platoniskt, men det hindrade inte prinsen från att visa sig på styva linan – och ge bort drottning Elizabeths tillhörigheter.

– Han tog henne till Buckingham Palace två gånger, och en av gångerna satt hon på drottningens tron, berättar en källa för Sun on Sunday.

– Hon såg en skål som hon gillade och frågade Andrew om hon kunde sno den och skicka den till sin mamma. Hon påstår att han lät henne göra det och att hennes mamma älskar den!

”Aldrig hört något liknande”

Prins Andrew disponerar en lägenhet på Buckingham Palace och har ofta vänner på besök där, men att gå rundturer på slottet hör inte till det vanliga.

– Att ta med sina vänner runt på Buckingham Palace är ganska otroligt, säger en kunglig källa till tidningen.

– Speciellt eftersom drottningen kan komma runt hörnet vilken minut som helst!

Se intervjun med Prins Andrew om sexanklagelserna: