Oväntade överraskningen – till Victoria och Daniel

Kronprinsessparet har inlett sin vecka med flera programpunkter i Norrbotten. På måndagskvällen åt de middag tillsammans med Norrbottens läns landshövding Björn O Nilsson och hans hustru Helena. Middagen hölls på residenset i Luleå. Det berättar hovet på sin hemsida.

Och under tisdagen bockade Victoria och Daniel av officiella besök i både Överkalix och Övertorneå. Syftet med resan är att diskutera FN:s hållbarhetsmål, rapporterar Svensk Dam.

Kronprinsessparet åt middag tillsammans med Norrbottens läns landshövding Björn O Nilsson och hans hustru Helena. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Fick presenter

Första stoppet på tisdagens program var ett besök på innovationsföretaget Isolamin. Väl på plats välkomnades Victoria och Daniel med var sin present av den lokala konsthantverkaren Roland Andersson.

För Svensk Dam berättar Ulrika Näsholm, informationssekreterare vid hovet, om gåvorna. Prins Daniel fick en handsnidad kniv av renhorn och kronprinsessan Victoria fick ett halsband.

– Han har gjort gåvorna själv och kronprinsessans halsband är snidat i renhorn. I mitten sitter en sten som han slipat själv. Smycket kallas för ”Midnattssol”, säger Ulrika Näsholm till tidningen.

Under besöket bar Victoria smycket kring halsen, över sin mintfärgade kostym signerad Rodbebjer.

Kronprinsessparet fick var sin gåva av den lokala konsthantverkaren Roland Andersson. Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

Victoria i en klänning från HM Conscious. Foto: KARIN TÖRNBLOM/TT / KARIN TÖRNBLOM TT NYHETSBYRÅN

Svensk garderob

Victoria valde svenskt även på måndagskvällen, då bar hon en kjol från kollektionen som HM gjorde tillsammans med Erdem 2017. I fredags, under ett besök på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, såg vi Victoria i en grön, mönstrad klänning från HM Conscious, vilket bland annat The Royals and I skrivit om.

