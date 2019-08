Prins William och Kate har officiellt avslutat sitt välgörenhetsarbete med prins Harry och hans fru Meghan.

Den kungliga kvartettens stiftelse – ”The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and the Duke and Duchess of Sussex” – har nu bytt namn.

Prins William och Kate, som numera tilltalas med sitt dopnamn Catherine, betalade tio brittiska pund för att ändra välgörenhetsorganisationens namn, enligt dokument som publiceras av MailOnline.

Den heter nu ”The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge”, efter att prins Harrys och Meghans titlar tagits bort.

Prins Harry lämnar efter tio år

Stiftelsen startades av de brittiska prinsbröderna år 2009, och hette då kort och gott ”The Royal Foundation”.

Sedan Kate gifte in sig i familjen har hon varit mycket engagerad i organisationen, och drivit dess arbete tillsammans med prins Harry och prins William.

När så Meghan kom in i bilden bestämdes det att stiftelsen skulle döpas om, för att inkludera även hertiginnan av Sussex, något som klubbades igenom så sent som för 14 månader sedan.

Det dröjde dock bara några månader innan Harry och hans fru bestämde sig för att avsluta samarbetet och starta en egen välgörenhetsorganisation: The Sussex Royal Foundation.

Splittring på grund av prinsarnas roller

Att Harry lämnar den stiftelse som han drivit tillsammans med William i tio år har ytterligare spätt på ryktena om att det råder osämja mellan prinsarna – och att Meghan är orsaken.

Det dementerades dock av Buckingham Palace som i ett uttalande tidigare i år förklarade att de båda prinsparens framtida roller kommer att se olika ut: William och Kate ska ju om allt går som det ska en dag bli kung och drottning.

Därmed behövs två separata stiftelser för att ”komplettera de kungligas arbeten och ansvar när de förbereder sig för sina framtida roller, och att bättre anpassa deras välgörenhetsverksamhet med deras nya hushåll.”

