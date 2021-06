Tiktok-profilen, Jade Leslie, 21, berättar för Daily Mail hur en av hennes följare föreslog att hon skulle sno stilen av prinsessan Diana.

Hon satte ihop en look från en av prinsessans semesterresor till Saint-Tropez 1997. En svart baddräkt med vita shorts. Inlägget sågs av 3,8 miljoner användare och gillades av 740 000 personer.

– Responsen var otrolig, säger Jade Leslie.

– Det var så många fina kommentarer om Diana och hennes känsla för stil och hur hon är enormt saknad. Jag älskar att jag har skapat ett litet forum.

Prinsessan Diana på semester i Saint-Tropez 1997. Jade Leslie har återskapat looken på Tiktok.

”Förstod meningen med svarta fåret”

En annan som gett sig på trenden är Aaron Leneghan, 27. Under pandemin lärde han sig att sticka. Han nyttjade sina nya kunskaper för att återskapa prinsessans outfit från 1980 – en röd sticka tröja med vita får på, och ett svart.

– Designen är helt otrolig. Ju mer jag tittade på den desto mer förstod jag meningen med det svarta fåret, och hur det går att applicera på Dianas livshistoria, säger han.

Prinsessan Diana 1980 i en rödstickad tröja med vita får på, och ett svart. Aaron Leneghan visar upp sin version på Tiktok som han har stickat själv.

Sportig tennislook

Kaden Luna, 19, var inte sen med att ta sig an en annan ikonisk outfit från 1994. Diana har en sportig look med ett par korta blå shorts och en ”stars and stripes”-tröja till. Och till det ett par svarta solglasögon.

Men hennes favoritoutfit på Diana är från 1982.

– Diana var gravid och hon var på en polomatch med en mörkblå tröja med en koala på. Jag älskar den tröjan, säger hon.

Prinsessan Diana i en sportig look 1994. Kaden Luna tar efter prinsessans tennisoutfit på TikTok. Prinsessan Diana.

Styla håret som Diana

Rose van Rijn, 20, vet exakt hur man får till Dianas blonda 80-talspage med locktång. Hon klippte av sig håret kort och spelade in en turtorial på Tiktok. Klippet har över tio miljoner visningar.

Rose van Rijn visade hur man stylar Dianas 80-talssvall och fick över tio miljoner visningar på Tiktok. Foto: Tiktok

