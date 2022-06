Nu har Elizabeth suttit näst längst på tronen av alla

Drottning Elizabeth hade under måndagen suttit 70 år och 127 dagar på tronen.

Det innebar att hon passerade den thailändske kungen Bhumibol Adulyadej, som regerade från 1946 till 2016, och i ensamt majestät tog över andraplatsen på listan över monarker som suttit längst på tronen.

Den brittiska drottningen har nu bara en enda monark framför sig på den listan.

Franske kungen Louis XIV blev kung redan som fyraåring. Hans 72 år och 110 dagar på tronen, från 1643 till 1715, är alla tiders rekordnotering – än så länge.

Men är Elizabeth fortfarande Storbritanniens monark i maj 2024 tar hon över den titeln.

Använde krycka under fotografering

Elizabeth, som haft hälsoproblem på sistone, kunde bara närvara under balkongframträdandet vid Buckingham Palace under firandet av hennes 70 år på tronen i början av månaden. Hon ställde bland annat in sitt medverkande vid en gudstjänst och galopptävlingen Epsom Derby.

Drottningen fotograferades dock under måndagen tillsammans med prins Charles och hans fru Camilla. Elizabeth använde en krycka som stöd under fotograferingen.

