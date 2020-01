Miljardären förnekar att han äger kungliga villan

Det var The New York Post som först avslöjade att Frank Giustra, gruvmagnat och delägare av filmbolaget Lionsgate, hade lånat ut sitt hus i Kanada till hertigparet av Sussex.

Kungligheterna har nyligen valt att ta ett steg tillbaka från sina officiella uppdrag. Nu planerar de en flytt till Kanada, där de kommer bo i miljonvillan ”Mille Fleurs” på Saanich Peninsula-halvön.

Herrgården har ett värde av 14,1 miljoner dollar – motsvarande 133,3 miljoner kronor. Enligt The New York Post och Daily Mail hade Frank Giustra lånat ut kåken utan kostnad, efter att ha haft privat kontakt med paret.

Men nu har Frank Giustra gått ut på Twitter för att förneka uppgifterna.

”En rad lögner”

Den 62-årige kanadensaren skriver att han inte äger något hus i området Victoria, och att han aldrig haft kontakt med prins Harry eller Meghan, rapporterar Daily Mail.

”Föga överraskande har the New York Post använt denna icke-historia som ett tillfälle att återanvända en rad lögner om mig som återupprepat och definitivt har dementerats av The New York Times, Fox News, och justitiedepartementen, bland andra”, skriver Frank Giustra på Twitter.

Miljardären fortsätter med att kalla uppgifterna för ”fake news”.

Hemlig ägare bakom kungligheternas hem

Fortsatt råder alltså stora oklarheter kring vem som äger kungaparets 1060 kvadratmeter stora tillflyktsort. Paret har själva vägrat att gå ut med namnet på personen, skriver Daily Mail.

Tidningen har dock varit i kontakt med en mäklare som var inblandad i säljandet av huset 2014. Enligt mäklaren ska ägaren vara en miljardär som varken är amerikansk eller kanadensisk medborgare.

Ägaren ska ha genomfört betalningen med hjälp av kontroversiella tillvägagångssätt, enligt Daily Mail. Tidningen liknar beteendet vid det som används vid pengatvätt och skattefusk.

LÄS MER: Därför dumpar Meghan och Harry kungafamiljen

Här är den brittiska tronföljden