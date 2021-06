Meghans rädsla för att förlora kungliga titeln

Det har snart gått ett och ett halvt år sedan hertiginnan Meghan och prins Harry lämnade beskedet att de skulle lämna det brittiska hovet. Men titlarna har de inte lagt åt sidan. Meghan har till och med släppt en barnbok under namnet Meghan, the Duchess of Sussex.

Och några planer på att överge sin titel har hon inte, uppger en källa för the Mirror. I stället ska hertiginnan vara mycket oroad för att förlora sin titel, efter den senaste tidens utspel om kungafamiljen från hennes och Harrys sida.

– Hon har sagt till Harry att de måste tona ner attackerna mot kungafamiljen. Hon är rädd att de kommer att bli fråntagna sina kungliga titlar, vilket skulle vara en PR-katastrof, säger källan till The Mirror.

– Just nu är hon översvämmad av erbjudanden och det är delvis tack vare att hon är en hertiginna.

Harrys utspel i Oprahs dokumentärserie

Oron har väckts i samband med att Harry varit mycket frispråkig i Oprah Winfreys dokumentärserien ”The me you can't see”. I dokumentärserien har Harry talat om hur hans uppväxt i kungafamiljen har påverkat hans psykiska hälsa. Han berättar bland annat om hur han drack och tog droger eftersom han kände sig fångad i prinsrollen – och om hur han möttes av ”total tystnad” när han bad om hjälp efter det att hans mamma, prinsessan Diana, dog när han var 13 år.

När Harry och Meghan meddelade sitt beslut att lämna hovet i januari förra året gick drottning Elizabeth ut med ett uttalande om att de båda inte längre skulle tituleras hans och hennes kungliga högheter, men att de fortfarande var hertig och hertiginna av Sussex.

