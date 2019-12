Meghans portfölj kan bli din – bjuds ut på auktion

I sista avsnittet av den sjunde säsongen av ”Suits” tog Meghan Markle, hon använde hela sitt namn då, farväl av tittarna.

Hon var klädd i bröllopsklänning när rollfiguren Rachel Zane sa ja till sin stora kärlek, advokatkollegan Mike Ross – och försvann ut ur serien för gott.

Avsnittet sändes våren 2018 – bara veckor innan den riktiga Meghan gick ner för altargången i St. George’s Chapel i Windsor Castle för att säga ja till prins Harry.

Som skådespelerska fick Meghan länge dock mest småroller i serier och var under en period ”portfölj-flicka” i tv-programmet ”Deal or no deal” – 34 episoder 2006 och 2007.

Som Rachel i ”Suits” kom till slut det stora genombrottet.

Meghans favorit – portfölj nummer 24

Nu som hertiginna av Sussex har hon alltså lagt skådespelarlivet bakom sig, men det har ändå hunnit ifatt Meghan – i form av en portfölj. Och enligt Mail Online är det hennes favoritportfölj som går under klubban – den med nummer 24 (de var alla numrerade upp till 36).

Meghans portfölj säljs under en auktion i Los Angeles med andra föremål från film- och tv-branschen. Start på tisdag och det vinnande budet väntas hamna runt motsvarande 80 000 kronor.

