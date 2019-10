Meghan och prins Harry har inlett en rättslig process mot tidningen som publicerade brevet, och den tillhörande intervjun med Thomas Markle: The Mail on Sunday.

Det är även i The Mail on Sunday, vars utgivare också bland annat publicerar The Daily Mail och MailOnline, som hennes 75-årige far nu återigen försvarar sig.

– Jag beslutade mig för att publicera delar av brevet på grund av Meghans vänners intervju i People Magazine, säger Thomas Markle.

Han säger att han inte hade några planer på det innan, men att han ”hade rätt att försvara sig”.

Intervjun med ”Meghans inre cirkel”

Brevet från Meghan till Thomas Markle togs upp under en intervju med ett antal anonyma ”bästa vänner” i den amerikanska tidningen People Magazine.

Det skickades av Meghan i augusti år 2018, några månader efter att hon gift sig med prins Harry, men hade inte varit känt innan artikeln i People.

– Hon skriver ”Pappa. Jag är hjärtekrossad. Jag älskar dig, jag har bara en far. Snälla sluta göra mig till ett offer i media så att vi kan reparera vårt förhållande”, berättar en av vännerna i intervjun.

”Brevet var inte kärleksfullt”

Till Mail on Sunday säger Thomas Markle att brevet ”presenterades på ett sätt som baktalade mig, och som inte var sant”.

– Det lades fram som att hon sträckte ut en hand och skrev ett kärleksfullt brev i förhoppning om att läka sår, men brevet är inte alls på det sättet, säger han.

Han säger att det kändes som ”ett sista farväl”.

– Jag såg inte brevet som kärleksfullt. Jag tyckte att det var sårande.

Fejkade foton och utebliven bröllopsgäst

Innan bröllopet var planen att Thomas Markle, som är en Emmy-belönad ljussättare och tidigare arbetade i Hollywood, skulle medverka och leda sin dotter nedför altaret.

Dock kablades det samtidigt ut bilder på Thomas Markle i ett antal prekära situationer, bland annat på ett internetcafe där han fotograferades medan han läste om prins Harry och Meghan på nätet.

Det framkom senare att situationerna var iscensatta av Markle och en fotograf, och att han hade fått betalt. Kort efter drabbades han av påstådda hjärtproblem och fick, enligt honom själv, ställa in bröllopet på grund av en operation.

Meghan uttryckte sin sorg över hans uteblivna deltagande i ett uttalande, och bad samtidigt om att ”min far ska få det utrymme han behöver”, vilket tolkades som en uppmaning till pressen att backa.

Thomas Markle har sedan dess gjort flera intervjuer, vilket han har hävdat är inget annat än försök att få kontakt med sin dotter och svärson – som han fortfarande aldrig har träffat.

