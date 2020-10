Meghan om sociala medier: ”Ett missbruk”

Under tisdagen talade hertiginnan Meghan vid den virtuella konferensen ”Fortune's Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit”. Evenemanget bjöd in makthavande kvinnor som fick möjlighet att lyfta brännande ämnen – förutsatt att de betalade en avgift på nästan 15 500 kronor.

Och Meghan passade på att använda sitt tal till att varna om sociala medier. 39-åringen menade att användare av bland annat Twitter och Instagram i dag kan liknas vid drogmissbrukare.

– Personer som är beroende av droger kallas användare och personer som finns på sociala medier kallas användare, sa Meghan enligt Daily Mail.

– Jag oroar mig mycket för personer som har blivit beroende av det och det är en så stor del av vår dagliga kultur för så många människor att det blivit ett beroende, fortsatte hon.

Har själv tagit avstånd

Hertiginnan har själv tagit avstånd från sociala medier. Tidigare var hon en van användare av bland annat Instagram. Men när hon förlovade sig med Prins Harry 2018 var hon tvungen att stänga ner kontot. Då hade hon hela 1,9 miljoner följare, skriver Daily Mail.

I talet förklarade Meghan att stängningen av kontot var ett personligt val. Hertigparets gemensamma konto som startades senare drevs till fullo av deras stab.

– Jag tror inte att människor ens har börjat skrapa på ytan på allt som sociala medier gör mot oss, sa Meghan under konferensen.

Avsaknaden av sociala medier har dock inte hindrat hertiginnan från att dela med sig av sina tankar och budskap. Bara under oktober har hon gjort sex virtuella framträdanden som delats över hela världen, skriver Daily Mail.