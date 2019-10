Meghan och prins Harry har slagit tillbaka mot den brittiska pressen, och stämt flera tabloidtidningar och dess ägare.

Meghan anklagar The Mail on Sunday för integritets- och upphovsrättsbrott efter att de publicerat delar ur ett handskrivet brev som hon skickat till sin far, Thomas Markle och som han i sin tur gett till tidningen.

Prins Harry stämmer ägarna till tidningarna The Sun och The Daily Mirror, och anklagar dem för att ha hackat hans röstbrevlåda under det tidiga 2000-talet.

”Det räcker inte att överleva”

Deras oväntade och drastiska beslut tog brittiska medier på sängen, då kungafamiljen sällan eller aldrig slår tillbaka mot pressen.

I en ny dokumentär som visades på brittiska tv-kanalen ITV på söndagen förklarar Meghan varför – och avslöjar sitt smeknamn på prins Harry.

– Jag har sagt till ”H” – det är var jag kallar honom – att det inte räcker att bara överleva någonting. Det är inte meningen med livet.

– Du måste frodas och vara glad.

Meghan: Den brittiska attityden är skadlig

Meghan förklarar att hon har försökt ha en brittisk såkallad ”stiff upper lip” – ett talesätt som betyder att man inte visar sina känslor, främst i motgångar – något som ofta förväntas av kungafamiljen.

– Jag försökte verkligen att adoptera den här brittiska sensibiliteten med en ”stiff upper lip”. Jag försökte, jag försökte verkligen.

– Men jag tror att vad en sådan gör med ditt inre är förmodligen väldigt skadligt, säger Meghan i dokumentären.

Dokumentären spelades in under hertigparets resa till Sydafrika tidigare under hösten.

Journalisten bakom dokumentären som intervjuar Meghan och prins Harry, Tom Bradby, är en nära vän till de brittiska prinsbröderna sedan många år.