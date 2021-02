Meghan och Harry klipper banden med kungahuset

När Meghan och prins Harry meddelade att de inte längre skulle vara ”arbetande kungligheter” för ett år sedan kom de dock överens om en 12-månaders ”prövoperiod”.

De fick under tiden behålla några militära titlar och utnämningar som kungliga beskyddare för vissa organisationer.

Prövoperioden är nu till ända, och hertigen och hertiginnan av Sussex har meddelat att de inte ångrar sig.

”Ett beslut har nu tagits efter samtal mellan Hertigen av Sussex och medlemmar av den kungliga familjen,” står det i ett uttalande från Buckingham Palace.

”Även om alla är ledsna över deras beslut, så är hertigen och hertiginnan fortsatt mycket älskade familjemedlemmar”.

Blir av med titlarna

I samband med detta förlorar de nu sina hederstitlar och utnämningar, meddelar Buckingham Palace.

Det rör sig om Harrys hedersutnämningar inom marinkåren, flygvapnet, och den brittiska flottan – titlar som legat prinsen varmt om hjärtat.

Han får inte heller jobba med Drottningens Samväldesfond eller Rugby Football Union - en annan favorit.

Meghan blir av med sin roll som beskyddare av The Royal National Theatre och The Association of Commonwealth Universities.

Dessa kommer nu i stället att tilldelas andra medlemmar av kungafamiljen.

Nu väntar intervjun med Oprah

Beskedet kommer knappt två veckor innan en stor intervju med både Meghan och prins Harry ska sändas i amerikansk TV.

Det är hertiginnans vän, tv-legendaren Oprah Winfrey, som får äran att göra den djupgående intervjun med paret.

Den sänds den 7 mars.

I ett uttalande till Sky News säger en talesperson för prins Harry och Meghan att de ”är fortsatt förbundna sin plikt och tjänst gentemot Storbritannien och resten av världen.”

