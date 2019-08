Hertigen och hertiginnan av Sussex – också kända som prins Harry och Meghan Markle - har 9,2 miljoner följare på sitt konto @sussexroyal på Instagram. De har gradvis reducerat antalet de själva följer för att nu dumpa alla, rapporterar brittiska Sun.

De använde konton de följde till att lyfta fram frågor och personer de vill gynna och hylla. Till exempel Anxiety UK, the Kind Campaign, and Black Mental Health Matters.

Hbtq-frågor och Världsnaturfonden

I juni fäste de uppmärksamheten på hbtq-frågor med konton som Trevor Project, Stonewall UK och PFLAG.

I juli lyfte de fram Världsnaturfonden, doktor Jane Goodall och tidigare New York-borgmästaren Michael Bloomberg.

Redan i maj meddelade paret att de bara skulle följa konton ”som vill förändra” världen till det bättre. I den vevan dumpade de Kate och William, skriver Sun.

”Förändringens kraft”

Och nu kommer beskedet att de avföljer alla.

”Vem är er förändringens kraft? I augusti behöver vi er hjälp. Vi ska ändra de konton vi följer varje månad” , skriver Meghan och Harry på Instagram och ber allmänheten om tips.

De berättar att de ska följa 15 konton varje månad och efterlyser sådana som ”är fyllda med optimism för en ljusare morgondag”.

”Kom med era förslag på personer ni ser upp till, organisationer som gör ett fantastiskt arbete som vi alla borde följa, konton som inspirerar er att må och handla bättre” , skriver de.

Beundrar Greta

Deras inlägg hade i går gett upphov till mer än 212 000 gillanden och mer än 25 000 kommentarer på Instagram.

Tidigare i veckan avslöjade Meghan namnen på 15 kvinnor hon beundrar – bland dem Greta Thunberg – hon ska placera på omslaget brittiska Vogues septembernummer. Bland övriga utvalda märks Gemma Chan, Ramla Ali, Adwoa Aboah, Jacinda Ardern, Jane Fonda, Laverne Cox och Salma Hayek Pinault.

Meghan Markle har också nyligen lanserat ett eget varumärke för arbetskläder som ska säljas i ledande brittiska varuhus – för att dra in pengar till välgörenhet.

