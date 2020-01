Meghan och Harry är tillbaka på jobbet

Meghan och prins Harry, likt många svenskar, är i dag tillbaka på jobbet efter julledigheten.

Meghan, Harry och sonen Archie, åtta månader, har varit på en sex veckor lång semester sedan i mitten på november.

Paret har spenderade en stor del av ledigheten i Kanada, där de firade jul och nyår.

Tackar Kanada

Först på agendan under tisdagen är ett besök på Canada House, Kanadas Högkommissariat, i London för ett möte med högkommissarien Janice Charette.

”De vill tacka Hennes Excellens och hennes personal för den varma kanadensiska gästvänligheten och stödet de kände under deras besök i Kanada”, säger Buckingham Palace i ett pressmeddelande.

Efter mötet med högkommissarien kommer Meghan och prins Harry besöka en utställning av den kanadensiska urbefolkningskonstnären Skawwenati.

Bodde i 132-miljoners villa

Att prinsparet valde att spendera högtiden i Kanada var ett något oväntat om inte överraskande drag.

Meghan bodde i den kanadensiska staden Toronto nio månader per år under sju år medan hon spelade in den populära tv-serien Suits.

Paret spenderade jul och nyår i en lyxvilla på Vancouver Island, British Columbia.

Den låg ute på marknaden så sent som 2012, då till ett utropspris strax under 132 miljoner svenska kronor.

Vad är en högkommissarie? Kanadas Högkommissariat och dess högkommissarie är Kanadas diplomatiska representation i Storbritannien, motsvarande en ambassad/ambassadör. En ambassadör är en representant från en statschef till en annan, och kan inte appliceras för länder som Australien och Kanada som är delar av Samväldet. Detta eftersom drottning Elizabeth är statschef i samtliga Samväldesländer, inklusive Kanada. Visa mer Visa mindre

Därför väljer Meghan och Harry att stämma brittiska tidningen:

Meghans oro efter rubrikerna: ”Orsakar inre skada”

LÄS MER: Prinsparet önskar ett gott nytt år