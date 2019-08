Hertiginnan av Sussex, Meghan Markle, blev mamma för första gången i våras till hennes och prins Harrys lille son Archie – och nu är det barntema för hela slanten.

Kanske var det föräldraskapet som inspirerade henne att starta den nya karriären som barnboksförfattare?

– Meghan ska bli författare och är väldigt exalterad över det. Planerna är i ett väldigt tidigt skede och kommer inte att bli officiella på ett tag, säger en källa till The Sun.

Tidningen skriver att hertiginnan just nu filar på olika handlingar för boken – och att det lutar åt att skriva på temat djur.

– Hon älskar djur och sina hemlösa hundar så det är väldigt sannolikt att de kommer vara med i berättelsen, fortsätter källan.

Många kungliga barnböcker

Meghan är själv en stor djurvän – familjen har redan en labrador och en beagle och enligt The Sun vill hertiginnan nu hitta en hemlös hund att adoptera åt lille Archie.

– Meghan vill verkligen ha en hund som Archie ska kunna associera sin barndom med. Hon hoppas att de ska få ett fantastiskt band och att Archie ska få massor av fina minnen, har en källa tidigare sagt till The Sun.

En lång rad kungligheter har publicerat barnböcker innan Meghan. 1980 släppte prins Charles boken ”The Old Man of Lochnagar” och hertiginnan av York, Sarah Ferguson, har skrivit flera böcker om en karaktär som heter ”helikoptern Budgie” under 1990-talet.

Även i Sverige finns en koppling mellan hovet och barnboksförfattande: prinsessan Madeleine släppte 2019 ”Stella och hemligheten” som rör svåra ämnen som integritet, förtroenden och självkänsla.