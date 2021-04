Lady Colin Campbell, 71, har skrivit flera skandalomsusade biografier om brittiska kungahuset, däribland ”The Queen’s Marriage” där hon skrev om drottning Elizabeths sexlust och bröllopsnatt och ”Diana In Private: The Princess Nobody Knows” som tog upp Dianas bulimi och otrohetsaffär. Campbell, som förra året släppte boken ”Meghan and Harry: The Real Story”, har nu skarpt kritiserat hertiginnan Meghan.

Meghan och Harry sade i intervjun med Oprah Winfrey att någon vid hovet hade oroat sig över hur mörk hudfärg parets son Archie kunde tänkas få. Campbell hävdar att personen i fråga var prinsessan Anne – men att det snarare var Meghans ”olämpliga” karaktär prinsessan ifrågasatte.

– Meghan har alltid använt hudfärg som ett vapen. Så länge hon spelar raskortet kommer hon undan med att uppträda hur illa som helst. Hon är helt gränslös, säger Campbell i en tv-intervju och fortsätter:

– En familj vill varken få sin smutsiga byk tvättad offentligt eller bli orättvist anklagad för att vara fördomsfull på grund av att en ambitiös kvinna har gift in sig i släkten.

”Meghan är en gnällspik, en riktig drama queen”

Campbell tycker inte att brittisk media har behandlat Meghan sämre än andra.

– Visst har hon blivit attackerad, men på samma sätt som alla andra kända personer i Storbritannien attackeras. Hon hade en väldigt lätt resa, men Meghan är en gnällspik, en riktig drama queen, säger Campbell.

Campbell erkänner att hon aldrig har träffat Meghan.

LÄS MER: Meghan sökte stöd från Dianas väninna

LÄS MER: Piers Morgans skämt om Meghans bröllop