Meghans föräldrar, Doria Ragland och Thomas Markle, separerade när hertiginnan var liten.

Trots att Meghan från 11 års ålder bodde med pappa Thomas är det mamma Doria som inte bara finns kvar i hennes liv, utan som står henne allra närmast av alla.

Under slutet av Meghans graviditet flyttade yogalärarinnan och socionomen Doria in i Forgmore Cottage på Windsor Castle och stannade där under lille Archies första veckor.

”Det lät som hon”

Enligt en nära vän till Doria Ragland, har hennes inflytande varit stort under de många månader som Meghan och prins Harry funderat på att mer eller mindre abdikera.

Enligt vännen märs Dorias inflytande tydligt, speciellt i det uttalande som publicerades på hertigparets Instagram i början av januari.

– När Megan och Harry kungjorde att de lämnar sina jobb som kungligheter för att bli ekonomiskt självständig, lät det omedelbart väldigt ”Doria”, säger vännen till Mail on Sunday.

– Att vara ekonomiskt självständig har alltid varit viktigt för henne.

Vännen berättar att Dorias råd till Megan som liten var ”Ge inte bort mjölken gratis” – alltså ”ge inte bort något av värde utan att få något i utbyte”.

