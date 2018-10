När prinsessan Madeleine, maken Chris O'Neill och de tre barnen i somras flyttade till Florida meddelade hovet att Madeleine nu kommer att fokusera på Childhood foundations verksamhet i USA.

Första stora åtagandet skulle bli välgörenhetsorganisationens årliga Thank You-gala i New York i morgon kväll. Men in i det sista var det oklart om prinsessan Madeleine verkligen skulle dyka upp på röda mattan. I schemat som gick ut till journalisterna verkade drottning Silvia ha ersatt Madeleine – både på mötet på FN:s högkvarter under dagen och på den exklusiva galan på restaurang Cipriani på kvällen.

Nu kommer förklaringen: Prinsessan Madeleines tre små barn: Leonore, 4, Nicolas, 3, och Adrienne, 7 månader, har alla varit sjuka.

– Det har varit förkylda med feber och så pass sjuka att vi har fått planera för plan B – att drottningen skulle åka, säger Margareta Thorgren.

”Det är så viktigt för Childhood och hon vill stötta sin mamma”

Men till slut var barnen tillräckligt friska för att Madeleine skulle känna att hon ändå kan resa till New York:

– Hon var ju medveten om att hon står med på inbjudningskorten och försökte in i det sista att hitta en lösning. Man vet ju aldrig när det gäller barn och hög feber, men nu gör hon sitt yttersta och åker, säger Margareta Thorgren.

Prinsessan Adriennes dop. Madeleine håller sin dotter, maken Chris O'Neill och barnen Leonore och Nicolas är också med. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

– Det är så viktigt för Childhood och hon vill stötta sin mamma, tillägger hon.

Beslutet fattades sent under måndagen.

– Prinsessan är väldigt engagerad i sina barn och det är en ny miljö sedan de flyttade. Hon vill ogärna lämna dem när de är sjuka, men nu är Adrienne så pass stabil att hon kan följa med och de andra två är kvar hemma med sin far som tar hand om dem.

– Madeleine har verkligen gjort sitt yttersta, det har varit ett dilemma.

Drottningen åker ändå till New York

I hovets kalender ser det fortfarande ut som att drottningen i dag ska delta vid kyrkomötets öppnande i Uppsala Domkyrka och vid en diplomatmottagning på slottet på torsdag – men de punkterna har fått strykas. För trots att Madeleine nu kommer till New York ska drottningen fortfarande åka.

– Man måste informera FN vilka som kommer, och då fick plan B inträda. Drottningen vill ju dessutom gärna vara där. Det är drottningen som grundade Childhood och nästa år är det 20-årsjubileum vilket innebär att hon just nu arbetar extra hårt med de här frågorna. Hon har precis kommit hem från Leipzig där Childhood öppnat ett "barnahus" (för barn som blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp), säger Margareta Thorgren.

Planen är att Madeleine ska fokusera på organisationens arbetet i USA precis som hon gjorde när hon tidigare bodde i New York.

– I och med att prinsessan flyttat till USA så kommer hon att vara lite mer delaktig när det gäller Childhood i USA. Hon vill öka sitt engagemang och arbeta mer aktivt.

Hur trivs familjen i Florida?

– Det är en stor flytt när man flyttar med tre barn. Familjen håller på att acklimatisera sig och få vardagslivet att fungera med skolor exempelvis. Det handlar mycket om trygghet och att komma in i ett fungerande vardagsliv, säger Margareta Thorgren.

Är Chris O'Neill igång och jobbar?

– Han har hela tiden haft en etablerad arbetssituation i USA, så det är ingen förändring när det gäller hans arbete. Han arbetar i hela Europa och USA sedan tidigare.