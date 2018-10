Både prinsessan Madeleine och drottning Silvia närvarade vid Childhood-galan Thankyou i New York på onsdagen. Galan hölls på den exklusiva restaurangen Cipriani på Manhattan, där kungligheterna var för att samla in pengar till välgörenhet.

Childhood Foundation jobbar för att förhindra att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp och för att ge behandling till utsatta barn. De jobbar också för att minska hemlöshet bland barn, och att fler barn som levt på gatan ska få återinterageras i samhället.

– Jag brinner för det här och nu när jag själv har barn så förstår jag ännu mer hur utsatta barn är. Det är allas uppgift – vuxna och föräldrar – att göra någonting. Jag försöker göra så mycket jag kan, sa prinsessan Madeleine efter galan.

Foto: AGENCE / BESTIMAGE USA / AGENCE / BESTIMAGE USA/IBL BEST IMAGE

”Mamma har varit duktig”

Prinsessan fortsatte, och riktade sig stolt till sin mamma:

– Du har kommit långt, mamma! Vi är ändå här på FN nu och pratar om det. Det gjorde man inte för bara några år sedan. Mamma har varit duktig.

LÄS MER: Silvia ryckte ut för att rädda Madde i USA

Arbetet drivs framåt med hjälp av skänkta pengar. För att dra in mer medel hölls lyxauktioner på New York-galan. Via sin hemsida berättar Childhood Foundation själva vad som fanns.

Bland annat auktionerades en resa till Himalaya och Mount Everest ut, för ett värde på över 630 000 kronor.

Foto: AGENCE / BESTIMAGE USA / AGENCE / BESTIMAGE USA/IBL BEST IMAGE

Svenskt lyxhotell med i auktionen

Även en resa till Maldiverna med boende alldeles vid stranden, för ett värde på 135 000 kronor, auktionerades ut.

Därutöver: En resa till Blue Belle Villa i Antigua i Västindien, värd över 360 000 kronor, och en sjudagarsvistelse på Mauritius värd kring 90 000 kronor.

Men allt var inte resor och upplevelser. Bland det som auktionerades ut fanns också ett konstverk av det belgiska konstnärskollektivet Leo Gabin, värd nära 230 000 kronor.

LÄS MER: Drottning Silvia missade prins Daniels födelsedag

Utöver den stora liveauktionen hölls också en stängd, där bland annat en vistelse på det svenska lyxhotellet Grand Hotel Marstrand erbjöds. Även en fotosession med fotografen Björn Wallander, en klocka, konst av Rafael Colon, en lampa av designern Mats Christeen och två biljetter till ”Saturday night live” auktionerades ut.

Foto: AGENCE / BESTIMAGE USA / AGENCE / BESTIMAGE USA/IBL BEST IMAGE

Priset för att sitta med Silvia och Madde: 900 000 kronor

Men upplevelser och prylar var inte det enda som drog in pengar till välgörenheten. Prinsessan Madeleine och drottning Silvia var själva dragplåster. De som närvarade vid galan hade möjlighet att sex olika sorters biljetter. Den billigaste kostade 1 000 amerikanska dollar, motsvarande runt 9 000 kronor, visar Childhoods hemsida.

Den andra kategorin gick för 18 000, den tredje för över 135 000, den fjärde för över 226 000 och den femte för över 452 000 kronor. Den dyraste billjetten, i kategorin ”champion”, kostade över 900 000 kronor.

Foto: EMIL WESOLOWSKI

I ”champion”-biljetten ingick ett bord för tio personer och fyra platser vid det kungliga bordet, med drottning Silvia och prinsessan Madeleine. I den näst dyraste biljetten, ”leader”, ingick ett bord för tolv personer och två platser vid drottningen och prinsessan.

Med de övriga biljetterna ingick ingen plats vid det kungliga bordet.

LÄS MER: Madeleines svåra dilemma – drottning Silvia kallades in