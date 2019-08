Granbarkborren är den insekt som gör störst skada på våra granskogar, enligt Skogsstyrelsen. Den extremt torra och varma sommaren förra året ledde till rekordstora angrepp främst i södra Sverige – och stora skador väntas också i år.

Skogsstyrelsen uppmanar därför skogsägare i drabbade områden hålla noggrann koll på sina skogar och inventera beståndet löpande för att leta efter angrepp.

Kungen engagerar sig

– Jag följer utvecklingen med granbarkborren nära och engagerar mig i problemet. Stenhammars gods har ju angripits, säger kung Carl Gustaf.

– Det viktigaste nu är att man kartlägger spridningen och rapporterar så att man får en fullständig bild av hur allvarligt problemet är. Det är oerhört tidskrävande och kostar pengar, men är enda sättet att få bukt med det här, säger han.

Kungen säger ofta att Stenhammars gods är den plats där han känner sig mest hemma. Han och drottning Silvia åker dit så ofta de kan, de tillbringar många veckoslut där.

Kungliga Stenhammars gods i Södermanland sätter in drönare för att kartlägga granbarkborrens härjningar i skogen.

Flyger med drönare

– Vi flög med drönare i fredags, det var tredje gången i år. Vi ser fortsatta angrepp på samma platser som tidigare, säger Per Rudengren, driftledare på Stenhammars godsförvaltning AB.

– Vi gjorde en extra avverkning i våras. Vi styrde avverkningen till angripna områden. Mer än 900 kubikmeter virke var angripet av granbarkborre, runt två procent av det vi högg ned, säger han.

Samtidigt har Stenhammar tre stora naturreservat – populära strövområden för allmänheten – som också har angripits av skadeinsekten. Där säger länsstyrelsen nej till avverkning av de skadade träden.

– Vi vill gå in och hugga ut, men länsstyrelsen sa nej i mars. Häromdagen skickade vi in en ny ansökan. Vi tycker att det är jätteallvarligt, särskilt att vi inte får plocka bort angripet virke i reservat och nyckelbiotoper, säger Per Rudengren.

Expressen har utan framgång sökt länsstyrelsen i Södermanland för att få en kommentar.

Kan döda friska granar

Granbarkborren är en cirka fyra millimeter lång skalbagge – och en av ett 90-tal arter av barkborre i Sverige. ”Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den enda som kan döda stora friska granar”, skriver Skogsstyrelsen.

Granarna i framför allt södra Sverige är speciellt utsatta efter värmeböljan och torkan sommaren 2018. Man kan förebygga angrepp med den så kallade sök- och plockmetoden, alltså söka upp angripna granar och plocka bort dem från skogen.

Den metoden har Stenhammar använt när man först lokaliserat angripna granar från luften med drönare – man ser att de är bruna – och sedan avverkat dem.

– Mycket hänger ihop med torkan. Också i år är det torrare än normalt. Angreppen är minst lika stora som förra året, säger Per Rudengren på Stenhammar.

315 000 kronor i krisstöd

”Under senare delen av året har en del angrepp av granbarkborre observerats, en noggrann uppföljning av detta kommer att ske till kommande år”, skriver Stenhammars godsförvaltning AB i sin årsredovisning för 2018.

Företaget har fått krisstöd av Jordbruksverket på grund av torkan förra året, sammanlagt runt 315 000 kronor i två utbetalningar.

– Det är ett generellt stöd som bestäms av arealen. Det är bra, men täcker inte vårt underskott på drygt 900 000 kronor som i mycket stor utsträckning beror på torkan, säger Per Rudengren.

Stenhammars gods ligger strax utanför Flen i Södermanland. Det ägs av den svenska staten efter en donation och arrenderas sedan 1965 av kung Carl XVI Gustaf.

Där bedrivs skogsbruk på 1 400 hektar produktiv skogsmark och jordbruk på 450 hektar åker och bete, enligt företagets hemsida. Egendomens totala areal är 2 200 meter mark.

