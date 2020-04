Kungajournalister släpper bok om Meghan och Harry

Den kommande biografin kallas ”explosiv” och ett ”bombnedslag”. Den är tänkt att ges ut den 11 augusti och går under titeln ”Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan” – på svenska ungefär ”Genomgående moderna kungligheter: Harrys och Meghans verkliga värld”.

Enligt Mail on Sunday har hertigparet av Sussex, Meghan och Harry, samarbetat med de två journalisterna som skriver boken. De ska ha gett en intervju innan de flyttade från Storbritannien till Nordamerika.

Bok om Meghan och Harry

Författare är kungareportrarna Omid Scobie och Carolyn Durand, och tanken med boken är att rikta strålkastarljuset mot Meghans och Harrys tid som kungligheter.

Kungakällor tror att den kommer måla upp ett ”smickrande porträtt” av paret.

När Meghan och Harry meddelade att de tänkte lämna kungahuset orsakade det något av ett ramaskri i Storbritannien, och britterna såg inte på uppbrottet med blida ögon. Samtidigt blottades en spricka inom kungafamiljen.

Nu finns farhågor att den kommande boken kan anstränga relationen ytterligare, skriver Mail on Sunday.

Personer nära drottning Elizabeth är bekymrade över vad Meghan och Harry kan ha avslöjat.

Väntas bli global bästsäljare

Enligt Mail on Sunday började reportrarna Omid Scobie och Carolyn Durand jobba med bokprojektet sommaren 2018. Källor uppger att biografin kommer sträcka sig från det att romansen började spira sommaren 2016 till ”Megxit” i mars i år.

Boken är 320 sidor lång och väntas bli en global bästsäljare. Ingen av författarna har dock bekräftat sin medverkan.

