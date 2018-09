Kronprinsessan bär ofta svensk design och under den senaste tiden har vi bland annat sett henne i Maxjenny Forslunds kreationer.

Hennes senaste svenska tillskott är en klocka från märket Carl Edmond. Modellen har en kvadratisk urtavla i klassisk stil och heter Granit White Deluxe, enligt Svensk damtidning.

Klockan kostar 1 995 kronor vilket är rena kapet jämfört med de dyrare märkena vi brukar se på kungligheterna.

Kronprinsessan har burit klockan till både aftonklänning och kostym. På årets Sverigemiddag förra fredagen valde Victoria att matcha klockan med en svart baraxlad spetsklänning från den svenska designern By Malina.

Kronprinsessan Victoria under Sverigemiddagen under förra fredagen. Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

Kronprinsessan Victoria bär svensk design

Dagen därpå kunde vi skymta klockan på kronprinsessans handled under evenemanget ”Håll Sverige Rent-dagen” i Kungsträdgården i Stockholm. Då bar hon den till en mintgrön kostym från det svenska märket Rodebjer. Vi kunde även se kostymen på Victoria under de brittiska kungligheternas besök i Sverige i tidigare i år.

Närbild på kronprinsessans nya klocka från Carl Edmond. Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES Kronprinsessan under evenemanget "Håll Sverige Rent-dagen" i Kungsträdgården i Stockholm. Foto: KARIN TÖRNBLOM / IBL BILDBYRÅ

Under torsdagen reste kronprinsessan till New York, USA, som FN-ambassadör för att delta i flera miljömöten under fem dagar.