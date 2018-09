Kronprinsessan Victoria reser till FN i New York

Den späckade femdagarsresan inleds på torsdagen.

– Hon är främst där som FN-ambassadör för klimatmålen 2030. Hon ska besöka FN och ha möte angående det, säger hovets informationschef Margareta Thorgren.

Förutom möten i FN kommer kronprinsessan genomföra Sverigefrämjande aktiviteter. På schemat finns bland annat ett besök på den svenska stjärnkocken Fredrik Berselius restaurang ”Aska” i Brooklyn.

Under fredagen kommer Victoria närvara vid minnesceremonin för tidigare generalsekreterare Kofi Annan som hon träffat flera gånger tidigare. Senare samma dag kommer hon besöka Nobelmonumentet tillsammans med Leif Pagrotsky som är svensk generalkonsul och Harriet E. Berg som är Norges motsvarighet.

LÄS MER: Victoria och Daniel till Estland – barnen får stanna hemma

Kronprinsessan Victoria med förre FN-generalsekreteraren Kofi Annan. Foto: SUVAD MRKONJIC

Kronprinsessans hjärtefrågor är havs-och vattenfrågor

I början av september besökte kronprinsessan Japan, även då i rollen som FN-ambassadör för de globala hållbarhetsmålen.

Där deltog hon bland annat i hållbarhetskonferensen ”Keystone dialogue” där tio av de största fiskeföretagen samlades och diskuterade globalt samarbete kring hållbara hav.

En av kronprinsessans hjärtefrågor är just havs- och vattenfrågor.

LÄS MER: Kronprinsessan Victorias svenska möte i Japan

Kronprinsessan under en resa i Japan 2017. Foto: SVEN LINDWALL

Under resan i New York kommer det vara fokus på mer övergripande miljömål, men ett möte med havsexperten Jennifer Jacquet har hon prickat in och även ett möte i FN om havsnivåerna.

Resan avslutas med en lunch i FN:s högkvarter.