Kates subtila hyllning till drottning Elizabeth

Under prins Philips begravning förra helgen bar Kate samma halsband som drottning Elizabeth hade på sig år 2017 när hon och maken firade 70 år som gifta. Hon bar även två örhängen som drottningen fick som gåva i samband med bröllopet med prins Philip år 1947.

Och nu har Kate återigen hyllat drottningen på ett subtilt sätt.

Kate bar ett av drottning Elizabeths halsband under prins Philips begravning. Foto: I-IMAGES / POLARIS Drottning Elizabeth bar halsbandet under 70-årsfirandet av äktenskapet med prins Philip. Foto: MATT HOLYOAK/CAMERAPRESS / AP TT NYHETSBYRÅN Under prins Philips begravning bar Kate två örhängen som drottning Elizabeth fick inför sitt bröllop med prins Philip. Foto: AP / TT / NTB SCANPIX

Drottningen bar örhängena under silverjubileet

Hertiginnan Kate gjorde tillsammans med maken prins William tidigare i veckan sitt första offentliga framträdande efter prins Philips begravning när paret besökte brittiska flygvapnets ungdomsorganisation i London. Besöket hade en koppling till prins Philip eftersom han innehade en hederstitel inom flygvapnet i 62 år innan han lämnade över den till Kate år 2015.

Kate var klädd i svart eftersom brittiska kungahuset har sorg efter prins Philips död den 9 april, men andra detaljer i hennes klädsel tilldrog sig större uppmärksamhet.

Kate bar nämligen samma örhängen som drottningen fick i samband med sitt bröllop och använde offentligt för första gången under firandet av sitt silverjubileum 1977, då Elizabeth hade varit Storbritanniens monark i 25 år. Det mest uppmärksammade med silverjubileet var dock inte drottningens örhängen utan att hon hamnade i fokus i en musikskandal.

Sex Pistols släppte singeln ”God save the Queen” i samband med drottnings silverjubileum 1977.

Sex Pistols sjöng att drottningen inte var mänsklig

Silverjubileet sammanföll med det stora genombrottsåret för punk och bandet Sex Pistols, med Johnny Rotten i spetsen, skapade stor skandal när de släppte låten ”God save the Queen” som singel i sambandet med firandet av drottningen.

BBC vägrade spela låten på grund av textraden ”God save the Queen, she ain't no human being”. Trots det nådde ”God save the Queen” andra plats på brittiska singellistan.

Elva personer greps när Sex Pistols försökte spela ”God save the Queen” utanför Westminster under firandet av drottningens silverjubileum.

”God save the queen” har röstats fram som den näst mest kontroversiella låten någonsin enligt Mirror. Den enda låten som ansågs vara mer kontroversiell var ”Smack my bitch up” med Prodigy.

