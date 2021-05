Kates privata bild på prinsessan Charlotte

Prins William och prinsessan Kate publicerade på lördagen ett nytt foto av deras dotter, prinsessan Charlotte, på hennes födelsedag.

På bilden har prinsessan en blå, blommig klänning med knappar. Hon tittar direkt på fotografen, hennes mamma prinsessan Kate. Enligt Kensington Palace togs fotot i Norfolk, England, under helgen inför Charlottes födelsedag.

Sociala medier-bojkott

Men utöver bilden kommer inte prins William och prinsessan Kate publicera något på sociala medier under helgen, i solidaritet med sociala medier-bojkotten. Englands fotbollsklubbar har uppmanat tech-giganter att ta tag i de stora problemen med rasism och sexuella ofredanden på deras plattformar – och ska därför inte publicera något på sina kanaler under helgen. Prinsparet ansluter till plattformen eftersom prins William är president för The Football Association.

Förre fotbollsstjärnan Thierry Henry är en av dem som för några veckor sedan tog bort sitt Twitter-konto på grund av rasism på plattformen.

Men hertigparet skickade trots bojkotten ut bilden på prinsessan Charlotte till medier, precis som de gjort på båda sina barn sedan de fötts.

Prinsessan Charlotte är nummer fyra i den brittiska tronföljden.

Tackade för stödet

I onsdags släppte prins William och prinsessan Kate två bilder på deras 10-årsjubileum som gifta. Fotona togs på Kensington Palace i London av fotografen Chris Floyd.

Till det publicerade prinsparet en video på Twitter där de skrev att de var ”enormt tacksamma” för stödet som de fått det senaste årtiondet.

