Kate Middleton i lyxig långkappa i tweed

Vad sägs som en trenchcoat för 849 pund, alltså ungefär 10 000 svenska kronor?

Jo då, det var precis vad Kate Middleton bar när hon dök upp på onsdagen utanför Palace of Holyroodhouse i Edinburgh med prins William. Tweed-kappan som har guldiga knappar och ett bälte i midjan kommer från det brittiska märket Holland Cooper, rapporterar Daily Mail.

Under kappan hade hertiginnan på sig en guldig, glittrande kjol som tros vara från Joseph. Till det matchade Kate Middleton med ett par stilettklackar från Manolo Blahnik. En outfit som alltså borde kosta en hel del.

Dessutom kom paret åkandes i en Land Rover Defender som tidigare hörde till den numera avlidna prins Philip, skriver Daily Mail. Prinsen blev 99 år gammal och han tyckte så mycket om det brittiska bilmärket att han lät se till att kistan fick vila ovanpå på en bil under sin begravning.

”Aldrig varit viktigare”

Paret kom till platsen för att hålla i ett välgörenhetsevent för NHS, den statliga organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien. Kate Middleton höll ett tal för att tacka personalen för deras hängivelse, engagemang och personliga uppoffringar.

– Det här arbetet har aldrig varit viktigare, sa Kate Middleton, enligt Daily Mail.

Sen visades filmen ”Cruella” på en storbildsskärm.

– Jag och William bjuder in er till att ta popcorn, mysa ner er under era filtar och transporteras tillbaka till Storbritannien på 1970-talet under en kväll för välförtjänt underhållning, drama, glamour och eskapism, sa Kate Middleton.

