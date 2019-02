Prins Harry har förändrats sedan han gifte sig med Meghan förra året. Det menar Duncan Larcombe, som har bevakat det brittiska kungahuset i många år och skrivit boken ”Prince Harry: The Inside Story”.

– Han är jordnära, en vanlig kille fångad i den kungliga världen, och han tar inte sig själv på särskilt stort allvar. Men nu gör han det, säger Duncan Larcombe i en intervju med The New York Posts kändissajt Page Six.

Larcombe uppger att prinsens relationer till personalen vid hovet har påverkats negativt av äktenskapet.

– Harrys personal har alltid tyckt att han var fantastisk, men de två tillsammans är krävande, säger Larcombe.

Han tillägger att prinsen har blivit ”ganska retlig och distanserad från sin egen inre personalkrets”.

– Harry alltid varit mycket vänskaplig mot dem, så det här är väldigt olikt honom.

Hertigen och hertiginnan av Sussex på promenad i Birkenhead. Foto: CHARLOTTE GRAHAM / AP TT NYHETSBYRÅN

Svår omställning för Meghan

Enligt källor ska det ha varit tufft för Meghan, som haft en karriär som skådespelare, att anpassa sig till en tillvaro där hon inte ensam kan bestämma över sitt privat- och yrkesliv. Och hon uppges låta sin frustration gå ut över personer i sin omgivning.

En av Meghans nära vänner som tidningen talat med beskriver Meghan som en härlig tjej och en lojal vän.

– Men hon är tuff. Hon är ambitiös och skäms inte för det – hon har en fantastisk arbetsmoral – och jag kan bara föreställa mig hur det har fungerat i kungahuset.

Räddningen: Barnet

Tre nyckelpersoner i prinsparets personal har sagt upp sig de senaste månaderna på grund av konflikter med Meghan, enligt tidningen.

Meghan och Harry väntar barn i april. Foto: JAMES SHAW/RETNA / STELLA PICTURES/AVALON.RED B5327

I april väntar Meghan barn, vilket en källa inom hovet beskriver som ”ljuset i tunneln”.

– Det kommer att ge Meghan en chans att ladda batterierna och hålla sig undan strålkastarljuset i ett halvår så att hon kan reflektera över vägen framåt.

