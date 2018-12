Hovets varning till Meghan – efter graviditeten

Hertiginnan Meghan väntas föda sitt första barn i vår – och har under den senaste tiden stolt visat upp den snabbt växande magen.

Men nu har Meghans anställda vid det brittiska hovet varnat henne för att arbeta för mycket under graviditeten, skriver The Mirror.

Meghans medarbetare har uttryckt oro för att hertiginnan inte har dragit ner på takten, och the Mirrors hovreporter Russell Myers kallar henne för en ”workaholic”, samt säger att hon ”har kommit så långt genom att vara på ett visst sätt”.

– Vissa av de anställda och assistenterna uppmanar henne att dra ner på tempot. Hon kanske tar på sig för mycket, säger Myers enligt tidningen.

Meghans hektiska liv

Hertiginnan verkar onekligen ha händerna fulla.

Tidigare i år skrev Meghan en kokbok till förmån för personerna som drabbats av branden i Grenfell Tower i London – vilket slutade i försäljningssuccé.

Tidigare i december satt Meghan ner med drottningen på Buckingham Palace. De två kvinnorna drack te och diskuterade hertiginnans framtida roller i olika välgörenhetsprojekt.

Enligt The Mirror är det troligt att Meghan kommer syssla med de frågor som ligger henne varmt om hjärtat: Jämställdhet, utbildning och konst.

Hon ska i hemlighet redan ha träffat en rad olika välgörenhetsorganisationer, skriver tidningen. En av dessa är Campaign for Female Education, som kämpar för marginaliserade flickor i Afrika, samt Association of Commonwealth Universities.