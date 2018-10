Få som har besökt Stockholm Arlanda Airport kan ha undgått att se galleriet "Welcome to my hometown".

I dag presenterades ett nytt tillskott till utställningen: Ett porträtt på den svenska kronprinsessfamiljen.

– Vi är givetvis stolta över att det är i vårt galleri som detta officiella porträtt på Kronprinsessan, Prins Daniel, Prinsessan Estelle och Prins Oscar presenteras först. Tanken med Welcome to my hometown är att visa upp Stockholms styrkor, vilket Kronprinsessfamiljen verkligen är exempel på, säger Peder Grunditz, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport, i ett pressmeddelande.

Ersätter tidigare bild

Porträttet är taget av Linda Broström. På bilden står prins Daniel upp bakom resten av familjen, samtidigt som kronprinsessan Victoria sitter ned på en stol med prinsessan Estelle bredvid sig och prins Oscar i knäet. Barnen har dessutom matchande kläder på sig i en ljusgrå färg.

Bilden kommer att sättas upp på Terminal 2 och ersätter den bild på kronprinsessfamiljen som fanns med i galleriet tidigare, och som var tagen innan dess att prins Oscar var född.

Vare sig kronprinsessan eller prins Daniel fanns dock med vid avtäckandet av det nya porträttet, då de just nu befinner sig på ett fem dagar långt utlandsbesök i Jordanien och Libanon.