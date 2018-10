Både drottningen och prinsessorna Meghan och Kate skakar gladeligen hand med allmänheten. Men det gör inte prinsessan Anne.

I dokumentären Queen of the World, där tittaren får följa med bakom scenen hos kungafamiljen, säger drottning Elizabeths dotter att anledningen till att hon inte tar i hand helt enkelt handlar om kunglig etikett. Det skriver The Sun.

Hon förklarar att det varit en självklarhet för henne och drottningen att inte ta i hand med allmänheten de möter, även efter att drottningen släppte på reglerna på 1970-talet, skriver The Sun.

– Vi tog aldrig i hand. Teorin var att det inte går att skaka hand med alla, så börja inte. Jag höll kvar vid det, men märker att andra inte gjort det, säger prinsessan Anne.

I dag ses ofta de yngre i den brittiska kungafamiljen som Prins William, Kate, prins Harry och Meghan gladligen ta allmänheten i hand. En handling prinsessan Anne kallar absurd.

– Det är inte för att säga att det är fel, men jag tror att det ursprungliga konceptet var att var att det var rent absurt att börja ta i hand. Det verkar som att det har blivit mer av en handskakarträning än en sammankomst, säger hon i dokumentären, skriver The Sun.

Prinsessan Anne är inte heller förtjust i modern teknologi, som surfplattor eftersom barnen bara sitter och tittar de den i stället för att se upp på den som pratar.

