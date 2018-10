Under fredagen gifte sig prinsessan Eugenie, 28, barnbarn till drottning Elizabeth, med sin Jack Brooksbank, 32, inför drygt 800 gäster.

På gästlistan fanns celebriteter som artisterna Robbie Williams och Ricky Martin, skådespelarna Liv Tyler och Demi Moore, samt modellerna Kate Moss och Naomi Campbell – och många, många fler.

Även prins Harry och nyblivna hustrun Meghan var givetvis på plats.

Och den sistnämndas klädval blev startskottet för intensiva spekulationer i sociala medier och brittisk press efteråt.

Ingen fick se klänningen

37-åringen anlände i en klänning och elegant, matchande kappa från favoritmärket Givenchy.

Men just klänningen fick inte många se skymten av, utan den förblev dold under den mörkblå kappan. Så även under vigseln inne i själva kapellet.

Under vigseln var kappan alltjämt på – och knäppt. Foto: REX B. CORDELL / REX/IBL

Notoriska följare av det brittiska kungahuset spekulerade på Twitter om den breda kappan i själva verket var ett försök att dölja något annat – till exempel en gravidmage, rapporterar Daily Mail och en rad andra brittiska tidningar.

Jack Brooksbanks och prinsessan Eugenie. Foto: MPNC / STELLA PICTURES BACKGRID US

Beskrivs som ”ovanligt klädval”

En användare på Twitter menade att det är anmärkningsvärt att hertiginnan valde att ha på sig en så pass tung och stor kappa såväl utomhus som inomhus.

En annan kallade stilen för ”väldigt konservativ” och skrev att det måste finnas en tanke bakom valet av en så pass vid kappa.

Ytterligare en person hävdade att hertiginnan Meghans ansikte ”ser fylligare ut” än vanligt, och att det också skulle vara ett tecken på graviditet.

”Jag längtar tills det blir officiellt”, skrev personen.

Meghan när hon anlände till prinsessan Eugenies bröllop Foto: I-IMAGES / POLARIS

Tidningen The Sun skriver att ”den övertäckande outfiten är långtifrån de åtsittande klänningar som vi har sett henne i tidigare”.

Samtidigt konstaterar tidningen att experter en längre tid, och redan innan fredagens bröllop, har trott att paret faktiskt kommer att få ett barn nästa år.

Ska på exotisk rundresa

Daily Mail påpekar samtidigt att hertiginnan Meghan så sent som i förra veckan bar en tajt åtsittande kjol i samband med att hon och prins Harry besökte Brighton.

Tidningen skriver vidare att paret snart ska resa till Tonga och Fiji, områden med hög risk för det så kallade zikaviruset, ett virus som är högst skadligt för gravida personer, och att det talar för att hertiginnan inte är gravid.

NHS England, den organisation som har hand om all offentlig sjukvård i landet, skriver på sin hemsida att gravida kvinnor borde ”se över möjligheten att skjuta upp icke nödvändiga resor till områden med måttlig risk för överföring av zikaviruset till efter graviditeten”.

Totalt ska paret tillbringa 16 dagar i Australien, Fiji, Tonga och Nya Zeeland mellan den 16 och 31 oktober.

