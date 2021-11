Hertiginnan Meghan gästar Ellen – oro i hovet

Meghan, hertiginnan av Sussex, gästar Ellen DeGeneres show. En nyhet som överraskat de flesta. I en intervju som kommer att sändas under torsdagen pratar den nyblivna tvåbarnsmamman om tiden innan hon träffade sin prins, som kämpande skådespelare.

– Jag hade en gammal Ford Explore Sport och vid något tillfälle slutade nyckeln att fungera till dörren vid förarsätet så man kunde varken komma in eller ut den vägen. Vid auditions parkerade jag längst bort på parkeringen, öppna bakluckan, klättra in, dra ner luckan efter mig och sen kravla mig över alla säten. Det var så jag tog mig in och ut genom bilen, säger hertiginnan Meghan.

Hertiginnan och hennes make är idag goda för 3 miljarder kronor, de bor i ett hus som kostat 14 miljoner dollar och hon bär under intervjun en blus från Oscar De La Renta som kostar strax över 20 000 kronor.

Ellen DeGeneres skriver skämtsamt på Twitter: ”Mycket har förändrats sedan Meghan, hertiginnan av Sussex, ofta var här på Warner Brothers. Missa inte resten av intervjun imorgon.”

Hovet är oroligt

Det här är den andra intervjun hertiginnan gör sedan hon och hennes make prins Harry frånsade sig sina kungliga plikter. Det ryktades länge om att the Ellen show skulle få den första då programledaren och hertiginnan Meghan är goda vänner sedan lång tid tillbaka. Men Opera Winfrey fick göra den första intervjun. En intervju som orsakade stor kontrovers.

Hertiginnan avslöjade för Oprah Winfrey att hon hade självmordstankar under sin graviditet. Och att hon inte fick hjälp av kungahuset.

I intervjun berättade hertiginnan Meghan också att kungafamiljen oroat sig över Archies hudfärg eftersom hennes mamma, Doria Ragland, är mörkhyad.

Oro finns nu inom det brittiska hovet att ytterligare kontroversiella uttalanden ska göras av hertiginnan Meghan, skriver the Daily Mail.