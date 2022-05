Hertiginnan Kate på röda mattan med Tom Cruise

Hertiginnan Kate, 40, var i London under torsdagskvällen för galapremiären av ”Top Gun: Maverick”. Precis som i den klassiska filmen från 1986 syns skådespelaren Tom Cruise i huvudrollen – och på plats gick de två bredvid varandra längs röda mattan.

Cruise fick bland annat hjälpa kungligheten att ta sig upp för några trappsteg, då hon hade höga galaklackar. Därtill bar hertiginnan av Cambridge diamantörhängen och en svart, axellös klänning från den franske lyxdesignern Roland Mouret.

Efter evenemanget hyllas stilen i brittiska medier. Daily Mail menar att kungligheten ”kanaliserade sin inre Hollywood-stjärna”. The Mirror beskriver hennes uppenbarelse som ”underbar”, och The Express kallar henne ”bländande”.

Hertiginnan Kates klänning hyllas efter premiären. Foto: STEPHEN LOCK / I-IMAGES / POLARIS POLARIS IMAGES

Cruise: ”Har mycket gemensamt”

Även hertiginnans make prins William var på plats under premiären. Han var klädd i smoking och fluga, och sågs senare gå bredvid sin hustru.

Inför de kungliga gästernas entré pratade Tom Cruise om dem med de brittiska medier som var närvarande. Han sa bland annat att han har stor beundran för hertigparet, och att han och William har ”mycket gemensamt”.

– Vi älskar båda England, och vi är båda flygentusiaster. Vi älskar att flyga, sa Cruise enligt Daily Mail.

Premiären fungerade även som ett välgörenhetsevenemang. Pengarna som drogs in ska gå till The Film and TV Charity, en organisation som bistår britter som arbetar inom scenproduktion.

