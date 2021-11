Hela kungafamiljen rycker ut för att hjälpa drottningen

Drottning Elizabeth tvingas till fortsatt vila. Hennes comeback i offentligheten blev uppskjuten efter nya bekymmer – denna gång med ryggen.

”Hon är mycket besviken över att missa minnesdagen”, skrev det brittiska kungahuset i ett uttalande när drottningen missade gudstjänsten till minne av samväldets stupade soldater. Enligt uppgifter till The Mirror ska nu hovet framskrida försiktigt med drottningen. Inga offentliga aktiviteter väntas under resten av året. Och hennes åtaganden väntas minska kraftigt under hela vintern.

I stället har sju seniora medlemmarna av kungahuset – internt kallat ”The Magnificent Seven” – lovat att ställa upp och ta drottningens plats vid förpliktelser. Prinsarna Charles, William och Edward, hertiginnorna Camilla och Kate, prinsessan Anne och grevinnan Sophie ska alla vara beredda på att rycka ut under så lång tid som det kan komma att behövas, skriver tidningen.

Drottningen har vilat i en månad

Drottningen har efter läkarnas order vilat i närmare en månad och befunnit sig på Windsor och på lantegendomen Sandringham. Beskedet om vilan kom efter att 95-åringen lades in på sjukhus över natten för undersökning.

– Hon är fortfarande klartänkt, men verkligheten är sådan att hon behöver en tids vila efter en extremt hektisk början med normala förpliktelser sedan coronarestriktionerna försvann, säger en källa i kungahuset.

– Familjens seniora medlemmar är alla med på att de kommer att behöva hjälpa till där de kan under en så lång tid som det behövs.

Drottning Elizabeths hälsning till världsledarna

