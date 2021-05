Prins Harry, 36, gjorde sitt första offentliga framträdande under lördagen sedan prins Philips begravning den 17 april i London. Han medverkade på den förinspelade galan The vax live show i Sofi stadium i Inglewood, Kalifornien, med syfte att bland annat ”stärka vaccinförtroendet världen över”, rapporterar The sun.

Både prins Harry och hans fru, hertiginnan av Sussex, Meghan Markle, 39, har engagerat sig i Vax live-galan. Däremot valde den höggravida Meghan Markle att stanna hemma och vila.

Hyllade sjukvården

Under galan höll prins Harry ett tal där han hyllade vårdpersonalen som har ”kämpat helt osjälviskt under det gångna året för att skydda oss alla”.

– I kväll firar vi varenda en av er, frontlinjens alla vaccinerade som finns i publiken, och alla andra miljoner frontlinjehjältar runtom i världen.

Han fortsatte talet där han uttryckte sin önskan om att vaccinet ska distribueras ”till allihopa, överallt”.

– Vi kan inte slappna av eller återhämta oss helt förrän vaccinet distribuerats rättvist till världens alla hörn.

Efteråt fick prinsen stående ovationer.

Jo Biden och J.Lo närvarade

Vid galan närvarade en rad andra celebriteter som J.Lo och Selena Gomez. Även den amerikanska presidenten Jo Biden fanns med via videolänk.

Galan samlade totalt in 53,8 miljoner dollar, ungefär motsvarande 455 miljoner svenska kronor, till Covax. Ett initiativ för att distribuera vaccin till låg- och medelinkomstländer.